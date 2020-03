In Doppelfolgen: RTL findet Sendeplatz für zweite «Nachtschwestern»-Staffel

TV-News

Insgesamt wird die Produktion sieben Wochen lang den Dienstagabend beim Kölner Sender einnehmen. Die Programmierung ist ein Testlauf, ob das Format später mal zur Weekly werden kann.

Quoten-Quickie In Staffel eins kam «Nachtschwestern» bei den 14- bis 49-Jährigen auf 11,7 Prozent.

Bei den "jungen Frauen" seien es laut RTL-Angaben sogar 16,9 Prozent gewesen.

Die Reichweite der Serie lag bei maximal 2,30 und minimal 1,69 Millionen Zusehern.

Der Kölner Privatsender RTL hat einen Sendetermin für die neuen Folgen der Seriegefunden. Die Primetime-Krankenhaus-Soap kehrt am 28. April 2020 ins RTL-Programm zurück. Sie läuft somit kurz nach dem Ende von «The Masked Singer» bei ProSieben und «Die Höhle der Löwen» bei VOX an. Vermutlich wäre den Machern eine frühere Startmöglichkeit ein Stück weit lieber gewesen; die zehnteilige Staffel soll schließlich nicht zu weit in den Sommer hinein zu sehen sein. Denn: Die zweite Staffel wird für die Macher der Produktionsfirma UFA Serial Drama zum Testlauf; RTL machte Ende 2019 kein Geheimnis daraus, dass man die Serie gern in eine Weekly überführen würde. Dazu aber müssen eben die Quoten passen. Jetzt kommen nochmal zehn Episoden am Stück – das Staffelfinale ist für den 9. Juni geplant.Diese Planung dürfte inzwischen nicht mehr zwingend notwendig sein – in Köln wählte man den 9. Juni als Enddatum vermutlich, weil man noch davon ausging, dass am 12. Juni die Europameisterschaft im Fußball beginnt. Diese ist nun wegen Corona gecancelt. Bei den «Nachtschwestern» bleibt es aber dabei, dass die Krankenhausserie an den ersten drei Dienstagen ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen laufen wird. Die Episoden sieben bis zehn laufen dann im März und Juni einzeln um 20.15 Uhr.In den Hautrollen wieder dabei sind Ines Quermann als Krankenschwester Ella und Mimi Fiedler als Stationsleiterin Nora. Außerdem: Oliver Franck als Dr. Sebastian Sander, Marc Dumitru als Dr. Jan Kühnert, Valerie Huber als Schwesternschülerin Kiki, Nassim Avat als Frauenschwarm & Pfleger Karim Asfari, sowie ab Folge sieben Sila Sahin-Radlinger als Empfangsdame Samira. Die Darstellerin war während der Produktion schwanger. Gleich drei neue Schauspielerinnen bereichern den Hauptcast der Produktion: Linda Marlen Runge (bekannt als Anni Brehme aus «GZSZ»), bringt als junge, aber sehr kompetente Assistenzärztin Dr. Leonie Mertens viel Idealismus mit. Sarah Hannemann (bekannt als Joe Johlke aus «Unter uns») spielt die schlagfertige und kommunikative junge Krankenschwester Meike Lutz, die sich traut, auch Ärzten mal einen Spruch zu drücken. Jana Schölermann (Jessica Stiehl aus «Verbotene Liebe») tritt ihre neue Position in der Notaufnahme vor allem an, um sich Dr. Jan Kühnert zu schnappen – den Sohn des Chefarztes. Bei ernsthafter Konkurrenz fährt sie schon mal die Krallen aus. Alle drei Neuen spielten also einst schon einmal in Dailys von UFA Serial Drama mit.Ausführende Produzentinnen sind Annette Herre und Sarah Höflich, die auch als Head-Writerin gemeinsam mit ihrem Autorenteam für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Regie führen Chris Heininger, Christian Singh, Gudrun Scheerer und Tina Kriwitz