Sky Sport News HD holt Format «Dein Verein» nach Deutschland

TV-News

Der News-Sender beginnt mit intensiven Berichten über Bayer 04 Leverkusen. Zudem sendet der News-Kanal nun auf weiteren Kanälen.

Der massive Ausbruch des Coronavirus stellt auch die Macher von Sky Sport News HD vor größere Probleme. Die Zwangspause in eigentlich allen relevanten Sportligen führt dazu, dass auch die wichtigen Sport-News weniger werden. Schon zu Beginn der Woche nahm der Kanal deshalb Analyse-Specials zur aktuellen Situation ins Programm. Nun ist klar: Auch das in Österreich schon laufende Formatkommt nach Deutschland.Los geht es am Donnerstag um 13 Uhr mit. Eine Stunde lang dreht sich dann also alles rund um die Werkself. Die Sendung wird in Folge wiederholt, unter anderem um 17 Uhr. Sky Sport Austria zeigt «Dein Verein» schon seit rund eineinhalb Jahren immer montags, in 15 Minuten informieren Reporter über das aktuellste Geschehen der dortigen Bundesligisten.Zudem sendet Sky Sport 1 und Sky Bundesliga 1 ab sofort das Programm von Sky Sport News HD. Auf beiden Sendern könnten wegen des Ausbleibens an Sport-Events sonst nur Wiederholungen laufen.