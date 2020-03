«Sat.1 Nachrichten» räumen ab, schwache Quoten für Bild-Corona-Special

Quotennews

Hohe Quoten auch für «RTL Aktuell», ProSieben punktet mit fünfminütigen Corona-Sendungen am späten Nachmittag und Vorabend. Einen neuen Rekord gab es für das live gesendete «Marco Schreyl».

Deutlich höhere Zuschauerzahlen und Marktanteile als üblich fahren in diesen Tagen die Informationsprogramme von Sat.1 ein. Die Hauptnachrichten des Senders wurden am Montag verlängert, sie liefen von 19.58 bis 20.25 Uhr – Katja Losch informierte dabei 9,7 Prozent der Umworbenen über das Coronavirus. Für die «Sat.1 Nachrichten» war es die beste Montags-Quote seit Juni 2019. Insgesamt informierten sich 1,77 Millionen Menschen beim Münchner Sender über die Ausbreitung und die Folgen. Schon zuvor, ab 19.52 Uhr, hatte Matthias Killing daspräsentiert, in dem unter anderem Verkehrsminister Scheuer zu Wort kam. Nachdem die Sendung am Sonntag mit über 13 Prozent gestartet war, fielen die Quoten am Montag auf schlechte 6,5 Prozent bei den Jungen. 1,16 Millionen Menschen schauten zu.Stark unterwegs war derweil RTL mit seinen Informationsprogrammen. Am Vorabend, 18.45 Uhr, holtetolle 21,2 Prozent Marktanteil. 4,17 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Ab 22.15 Uhr präsentierteeine monothematische Corona-Ausgabe, die auf 2,21 Millionen Zuschauer insgesamt kam und bei den Jungen 12,2 Prozent Marktanteil. Nachmittags um 16 Uhr lief die erste von drei in dieser Woche angesetzten Live-Ausgaben der Talkshow. Die einstündige Sendung kam auf 13 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Somit wurde die bis dato mit Abstand beste Quote in der Zielgruppe eingefahren. Insgesamt schauten 0,73 Millionen Leute zu – nur eine Folge im Februar kam auf einen identischen Wert.ProSieben derweil informiert über Corona in zwei Sondersendungen (je fünf Minuten) um 17.00 und 19.10 Uhr. Die frühe Sendung aus dem «taff.»-Studio erreichte bei den Jungen 10,3 Prozent Marktanteil (gesamt 730.000 Zuschauer), die spätere Ausgabe landete bei 9,9 Prozent. 1,01 Millionen Menschen sahen zu.