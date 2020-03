Böhmermann künftig fünf Mal pro Woche auf Sendung

Vermischtes

Der ZDF-Satiriker sagte auch die geplante Show «Lass dich überwachsen – Die Prism is a Dancer»-Show ab.

🦠 Lecker Nudelsoßen aus Klopapier und Sagrotan? 🦠 Was tun mit den Kindern und Omas? 🦠 Und überhaupt: WTF?



Weil es zur Zeit jeden Tag ein bisschen mehr zu besprechen gibt als sonst, liefern Olli 🐹, @SpotifyDE 🐹 und ich 🐹 ab Mittwoch täglich #festundflauschig. 🦠



❤️✊️😉 — 🦠 Jan ZUHAUSE BLEIBEN! 🦠 HÄNDE WASCHEN! 🤨 (@janboehm) March 16, 2020

Die erfolgreiche Spotify-Show «fest und flauschig» bekommt mehr Ausgaben pro Woche. Statt wie seit Januar üblich zwei Mal pro Woche gehen Oliver Marc Schulz und Jan Böhmermann künftig fünf Mal pro Woche on Air. „Olli 🐹 und ich 🐹 melden uns (solange das Klopapier reicht) dann dienstags bis freitags aus unserem „physical distance“ Bunkern im Westen und Osten und sonntags wie gewohnt in der langen Gala-Edition. Wir haben genug neue Neurose, alte Pointen und schlechte Laune für alle“, teilte Böhmermann mit.Der ZDF-Moderator sagte: „Es wird KONZEPTIONELL eine Mischung aus «Sendung mit der Maus», «Planet Wissen», «Galileo Big Picture», Ü30-Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt und Anonyme Quarantäniker. Bitte ZUHAUSE BLEIBEN! Und vorm @SpotifyDE anmachen. HÄNDE WASCHEN!“. Bis einschließlich Dezember 2019 war «fest und flauschig» nur am Sonntag zu hören, seit Januar gibt es ein Mittwochsupdate mit dem Namen „Auf die Hand“.Das ZDF bestätigte indessen Böhmermanns Aussage, dass die Unterhaltungssendung «Lass dich überwachen! Die Prism is a Dancer Show», die im April im Fernsehen laufen sollte, abgesagt wurde. Da diese Sendung mit der Interaktion des Publikums lebt, macht eine Umsetzung ohne Besucher keinen Sinn.