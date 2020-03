Auch «Der Herr der Ringe» zieht die Reißleine

International

Obwohl Neuseeland bislang deutlich weniger Corona-Schlagzeilen macht als viele andere Länder, wird der «Der Herr der Ringe»-Seriendreh vorsorglich pausiert.

Die Corona-Pandemie erreichte bereits Ende Februar Neuseeland, jedoch hielt sich die Anzahl der bestätigten Fälle seither zurück. Bisher wurden acht Coronavirus-Infizierungen vermeldet, zudem gibt es zwei Verdachtsfälle. Da Vorsicht jedoch stets besser ist als Nachsicht, wurden laut 'The New Zealand Herald' jetzt die Dreharbeiten an der kommendenabgebrochen. Die Amazon-Produktion wird vorerst für die Dauer von zwei Wochen pausiert – man wird jedoch bei gegebener Zeit überprüfen, ob sich so eine eilige Wiederaufnahme der Dreharbeiten wirklich anbietet.Die Produktionsabbrüche prasseln derzeit eh auf die Redaktionen der Branchenpresse herein. So wurde bei den geplanten Spin-offs der Starz-Serievorerst der Stecker gezogen. Die Sitcomsundsowie die Action-Mysteryseriehaben die Dreharbeiten am jeweiligen Staffelfinale abgebrochen (das bei «Supernatural» zugleich als Serienfinale dienen sollte), und auch die Arbeiten anwurden niedergelegt. Darüber hinaus wurde die Pre-Produktion zur elften Staffel vonverschoben.Die HBO-Serieund TNTs sowieso schon von Produktionsproblemen geplagte Dystopiehaben ebenfalls den Dreh abgebrochen. Die zweite Staffel des HBO-Jugenddramas, die sich derzeit in der Skriptphase befindet, vertagt ihre Dreharbeiten wiederum auf unbestimmte Zeit. Netflix orderte zudem einen abrupten Drehstopp für all seine Projekte, die in den USA und Kanada entstehen sowie für, dessen zweite Staffel eigentlich aktuell in Großbritannien gedreht werden sollte.