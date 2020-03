Relaunch: Aus Sky1 wird Sky One

TV-News

Schon in den Wochen zuvor wurden zahlreiche Serienneustarts bekannt. Sky One will künftig eine riesige Serienoffensive starten.

Sky1 Neustarts der nächsten Wochen «The Unicorn» (ab 2. April)

«Schooled» (ab 2. April)

«9-1-1: Lone Star» (ab 8. April)

«Zoey's Extraordinary Playlist» (ab 19. April)

«30 Rock» (ab 23. März)

«American Housewifes» (seit Anfang März)

Es hatte sich zuletzt schon angekündigt: Sky Deutschland legt künftig mehr Wert auf seinen Entertainment-Sender Sky1 . Der Kanal, der zur Zeit noch aus Sitcom-Wiederholungen und deutschen wie auch internationalen Serien und Show-Eigenformaten wie «MasterChef» besteht, startet eine riesige Serienoffensive. Schon in den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass der Sender neue Sitcoms wie «The Unicorn» oder «Schooled» startet. Obendrein steht der Start des «9-1-1»-Ablegers «9-1-1: Lone Star» sowie «Zoey's Extraordinary Playlist» auf dem Programm (genaue Daten siehe Infobox).Jetzt ist klar: Rund dreieinhalb Jahre nach dem Senderstart (dieser erfolgte im November 2016), unterzieht sich Sky1 einem Relaunch. Das Logo wird angepasst – und gleicht nun dem des englischen Sky One. Gleichzeitig wird Sky1 künftig auch Sky One geschrieben. Das Redesign erfolgt zum April. "Die Erfolgsgeschichte unseres Entertainmentsenders Nummer Eins geht weiter: Aus Sky 1 wird im April Sky One. Und wir feiern das neue Design mit der größten Serienoffensive seit Sendestart. Von Comedy bis Action ist alles dabei: vom brandaktuellen Spin-off des Serienhits «9-1-1» über die starbesetzte Sitcom «The Unicorn» bis zur zweiten Staffel unseres preisgekrönten Sky Originals «Das Boot». Sky One ist und bleibt die erste Adresse für gutes Entertainment."Das neue Logo dürfte dabei schon ein Vorgeschmack sein, was im Sportbereich im Sommer kommt – unter anderem für Sky Sport News HD ist bekanntlich für August auch ein Rebranding geplant.Auch hier werden die schon in England eingesetzten Labels wohl das Vorbild sein.