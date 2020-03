Champions League mit Klopp und BVB macht Sky-Marktanteil fast zweistellig

Quotennews

Die beiden hochkarätigen Duelle in der Konferenz brachten dem Pay-TV-Sender ein beachtliches Interesse bei den 14- bis 49-Jährigen. Sixx war mit «The Masked Singer» sehr erfolgreich und Nitro hatte am späten Abend noch über eine halbe Million Zuseher.

Nachdem die Fußball Champions LEague am Dienstag mit den verhältnismäßig kleineren Duellen RB Leipzig gegen Tottenham und Valenica gegen Bergamo warm laufen durfte, standen am Mittwoch richtige Kracher in der Königsklasse an. Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund, sowie Atletico Madrid und der FC Liverpool spielten um jeweils ein Viertelfinal-Ticket. Das iNteresse der Zuschauer war entsprechend groß. Wer beide Partien gleichzeitig verfolgen wollte, musste auf die Sky Konferenz zurückgreifen. Diese war ab 21 Uhr besonders gefragt. In der klassischen Zielgruppe erzielte der Pay-TV-Sender stattliche 9,0 Prozent Marktanteil. Für die beiden Übertragungen, in denen die deutschen Teilnehmer am Ende den kürzeren zogen, schalteten beachtliche 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige ein. Am Donnerstag gibt es dann auch wieder europäischen Fußball im Free-TV geben. RTL zeigt neben DAZN die Europa League. Außerdem bietet Sky die Bundesliga-Konferenz wegen Corona am Wochenende im Free-TV an (mehr dazu hier ).In der Nische hatte sixx an diesem Abend besonders viel Erfolg. Grund dafür war. Nicht nur ProSieben profitiert von dem gewaltigen Interesse an der ungewöhnlichen Gesangsshow, auch sixx in der Zweitverwertung. Ab 20.15 Uhr schalteten 130.000 klassisch Umworbene ein, die dem Spartensender starke 1,7 Prozent Marktanteil brachten. Insgesamt war die Wiederholung mit 0,23 Millionen Zusehern und 0,9 Prozent ebenfalls gut unterwegs.Noch besser lief es nur für Nitro. Dort generiertenund im Anschlusshervorragende 2,9 und 4,5 Prozent Zielgruppen-Sehbeteiligung. Zunächst schalteten 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, später waren noch immer 0,19 Millionen dabei. Beim gesamtpublikum erfreuten sich die Action-Blockbuster an sehr starken 2,3 und 3,6 Prozent. Ab 22.30 Uhr waren noch immer über eine halbe Million Zuschauer dabei. Zu Beginn der Primetime schalteten 0,66 Millionen Actionfans ein.