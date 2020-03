Staffelbestwerte für «Das große Promibacken»

Quotennews

Zum Halbfinale der Backshow freute sich Sat.1 über einen Aufschwung der Quoten. Zudem gab es im Anschluss noch ein Special zum Thema Backen.

Riesen-Cupcakes und Marzipan-Mandel-Croissants gehörten am Mittwochabend zu den Aufgaben beim Halbfinale vonin Sat.1 . Ab 20.15 Uhr lockte die vorletzte Folge der inzwischen schon vierten Staffel 1,86 Millionen Fernsehzuschauer zu dem Sender. Somit belief sich die Sehbeteiligung auf ausgezeichnete 6,7 Prozent. Für die Backkünste der Promis interessierten sich zudem 0,76 Millionen Menschen aus der Zielgruppe. Sat.1 ergatterte bei den Umworbenen also einen starken Marktanteil von 9,6 Prozent. Insgesamt brachte diese Ausgabe die bislang besten Werte der laufenden Staffel mit sich, während das Halbfinale bei den Werberelevanten – knapp hinter der Folge vom 26. Februar – auf Rang zwei landete.Gegenüber der vorherigen Woche steigerte sich die Reichweite ein ganzes Stück. 1,70 Millionen Zuschauer schalteten am Mittwoch zuvor ein, wobei man bedenken muss, dass damals die Konkurrenz durch ein DFB-Pokal-Spiel sowie das Bachelor-Finale besonders groß waren. Mit einer Quote von 6,0 beziehungsweise 8,0 Prozent schaffte man es trotzdem noch ziemlich genau im üblichen Senderschnitt zu landen. In der Zielgruppe war damit nun eine Steigerung des Marktanteils um mehr als eineinhalb Prozentpunkte möglich.Ab 22.55 Uhr wurde diese Woche erstmals noch das Magazinausgestrahlt, bei dem Moderatorin Alina Merkau und Konditormeisterin Betty Schliephake- Burchardt den Zuschauern Tipps rund ums Thema Backen liefern. Für diese Sendung blieben noch 0,84 Millionen Fernsehende auf dem Sender und fuhren weiterhin einen akzeptablen Marktanteil von 5,3 Prozent ein. Außerdem war bei einem Publikum von 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine solide Quote von 7,2 Prozent drin.