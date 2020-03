Neues Docutainment: VOX startet Urlaubs-Format

TV-News

Zudem läuft im Rahmen der «Promi Shopping Queen» im April erstmals ein Drag-Special.

Programmnachschub hat sich der Kölner Fernsehsender VOX für den April besorgt - beide Neuentwicklungen sind linear am Sonntag eingeplant. So ist erstmals am 5. April sonntags um 18.10 Uhr ein neues Docutainment-Format namensgeplant. Inhalt der einstündigen Sendung: Drei Paare, drei unterschiedliche Reisebudgets, ein gemeinsamer Ferienort. Crystal und Markus, die Freundinnen Tina und Anja sowie Michele und Moritz steuern die Lieblingsinsel der Deutschen an: Mallorca. Vor Ort wird mit Hilfe von drei roten Koffern ausgelost, welches Paar in welcher Preiskategorie seinen Urlaub verbringt: Low Budget, Standard oder Luxus. Am Ende des Aufenthalts berichten sie, wie es ihnen gefallen hat.Die Sendung übernimmt den Slot des VOX-Klassikers «Biete Rostlaube, suche Traumauto». Am gleichen Abend, also auch am 5. April, läuft ein neues-Special, das sich mit Drag Queens befassen wird. Das Thema Drag hievte vergangenen Spätherbst auch ProSieben schon auf die ganz große Bühne; mit dem Heidi-Klum-Format «Queen of Drags».Die «Promi Shopping Queen» übernimmt ihrerseits den Slot von «Kitchen Impossible» (hier steht das Staffelfinale Ende März an) - im Mittelpunkt stehen dann vier Drag Queens aus Berlin. In fünf Stunden werden dank 500 Euro Shoppingbudget und einer neuen Perücke aus unauffälligen Männern glitzernde Bühnenstars. Doch nur die Drag Queen, die das Motto am kreativsten umgesetzt hat und die beste Show auf die Bühne bringt, kann am Ende 3.000 Euro für den guten Zweck gewinnen. Guido Maria Kretschmer analysiert die Bilder in gewohnter Manier.