Großes Interesse an gezähmter «Kill Bill»-Fassung

Während Nitro am Dienstag mit einer gekürzten Schnittfassung von «Kill Bill» punktete, holte ZDFneo sehr viele Krimifans zu sich.

Am Dienstagabend zeigte Nitro ab 22.30 Uhr Quentin Tarantinos Rachefilm. Obwohl der Film mit Uma Thurman in der ungeschnittenen Fassung ab 18 Jahren freigegeben ist und Nitro aufgrund der frühen Sendezeit nur eine gestutzte, ab 16 Jahren freigegebene Version ausgestrahlt hat, fielen die Quoten löblich aus: 0,14 Millionen Umworbene bescherten dem Privatsender starke 2,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.Alles in allem schauten 0,38 Millionen Filmfans rein, somit landete Nitro mit «Kill Bill Vol. 1» bei einer Gesamtsehbeteiligung von tollen 2,3 Prozent. Im Anschluss sank der Horrorfilmauf mäßige 1,5 Prozent insgesamt. Die Reichweite belief sich auf etwa 90.000 Fernsehende, darunter befanden sich zirka 60.000 Umworbene. Der Marktanteil bei den Jüngeren lag bei famosen 3,4 Prozent.ZDFneo wiederum bestritt den Sendeplatz ab 20.15 Uhr mit der Krimireihe. 1,84 Millionen Fernsehende wollten sich ihren Krimifix zur besten Sendezeit nicht entgehen lassen, das mündete in beeindruckende 5,6 Prozent Marktanteil. Auch ab 21.45 Uhr zeigte «Nord Nord Mord». Die zweite Folge des Abends holte 1,36 Millionen Interessenten und 5,5 Prozent Marktanteil.