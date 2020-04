PewDiePie  YouTube-Legende und für viele ein großes Vorbild

YouTuber

Der YouTuber PewDiePie ist ohne Zweifel der erfolgreichste YouTuber, den es bisher je gab und wahrscheinlich auch geben wird. Mittlerweile hat er schon mehr als 103 Millionen Abonnenten.

PewDiePie seit 2010 auf YouTube

103 Millionen Abonnenten (Kanal: PewDiePie)

1,09 Millionen Follower (Plattform: Twitch)

21,0 Millionen Abonnenten (Plattform: Instagram)

24,85 Milliarden Aufrufe (YouTube Gesamt)

Stand: 10.03.2020

Der YouTuber, PewDiePie, bürgerlich Felix Kjellberg, lädt auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig Videos hoch. Seit dem 15. Januar 2020 befand er sich allerdings in einer 30-tägigen YouTube-Pause. Die bisherige YouTube-Karriere von PewDiePie ist eine der außergewöhnlichsten, die es auf der Plattform je gab. Denn seit dem September 2015 ist er die Person mit den meisten Abonnenten auf YouTube. Darüber hinaus belegt er mit seinem Kanal seit 2019 hinter „T-Series“ den zweiten Platz auf der Liste mit den meisten Abonnenten. Zuvor war er in dem Zeitraum 2015 bis 2019 der Kanal mit den meisten Abonnenten.Kjellberg startet bereits im Jahr 2010 mit Videos aus dem Bereich Gaming. Dazu veröffentlichte er unter anderem Videos zu den Spielen «Minecraft» und dem Horror-Videospiel «Amnesia: The Dark Descent». Vor allem seine «Amnesia»-Let’s-Plays waren bei den Zuschauern sehr beliebt. Zu seiner Zielgruppe gehören vor allem Gamer und junge Erwachsene. Im Jahr 2012 hatte PewDiePie nach zwei Jahren seinen Durchbruch. Am 11. Juli erreichte er eine Million Abonnenten, ein Jahr später stieg die Zahl auf zwei Millionen. In dieser Zeit war er der am schnellsten wachsende YouTuber. Im Jahr 2014 knackte der Schwede die 30 Millionen-Marke. Ab diesem Zeitpunkt stieg die Zahl seiner Abonnenten pro Jahr im Schnitt um 10 Millionen. Im November 2018 hatte PewDiePie erneut einen großen Hype, als er sich mit T-Series im „Abonnenten-Kampf“ um die 100 Millionen-Marke befand. Die Zahl seiner Abonnenten stieg um teilweise 100.000 pro Tag an. So hatte der YouTuber im November 2018 rund 70 Millionen Abonnenten und im Mai 2019 bereits 95 Millionen. Die 100 Millionen-Marke überquerte er anschließend im August 2019. Am 19. August 2019 heiratete er die YouTuberin Marzia, mit der er schon seit mehreren Jahren in einer Beziehung ist.Das Besondere an PewDiePie ist, dass er seit einigen Jahren seine Fans in seine Videos mit einbaut. In Formaten wie „LWIAY“, „YLYL“, oder „Meme Review“ reagiert er häufig auf Posts seiner Fans oder stellt ihnen Aufgaben, wie das Bearbeiten von seinen Bildern oder das Erstellen eines Intros, welche er im Anschluss in einem anderen Video auswertet. So ist es auch schon vorgekommen, dass er für eine Videoreihe das Intro eines Fans verwendet hat. Darüber hinaus drehte er schon zusammen mit großen Persönlichkeiten wie Dr. Phil oder Elon Musk YouTube-Videos. Zudem hat er eine eigene News-Reihe, in der er einen erfundenen Nachrichtenreporter darstellt und über Neuigkeiten, sowie Kontroversen der größten YouTuber berichtet. Zu seinen besonderen Abonnenten-Meilensteinen veröffentlicht Felix Kjellberg regelmäßig neuen Merch. Außerdem hat er oft mit großen Firmen Kooperationen und hat somit schon einen PC-Stuhl, ein eigenes Getränk und vieles mehr auf den Markt gebracht.Doch PewDiePie stand schon öfters in der Kritik, wobei er in den meisten Fällen nicht oder kaum dafür verantwortlich war. Während er gegen T-Series um die 100 Millionen Abonnenten kämpfte, hatte er eine Art Kampagne gestartet. Mit dem Aufruf „Subscribe to PewDiePie“ machten seine Fans für ihn Werbung und fragten andere Personen, ob sie ihn auf YouTube abonnieren könnten. Bei solchen harmlosen Bitten blieb es aber nicht. So wurde sein Name unter anderem vom Täter des Terroranschlags in Christchurch genannt. Er sagte in einem Video, dass PewDiePie ihn angeblich dazu inspiriert hatte. Von dieser Aussage distanzierte sich der YouTuber allerdings sofort und er teilte mehrmals mit, wie stark es ihn anwidern würde, dass er in so einem Zusammenhang genannt wurde. Zudem wird er öfters aufgrund seiner ironischen, teilweise zynischen Witze und Sprüche stark kritisiert. So würde Felix Kjellberg laut mehreren Kritikern oft zu weit gehen. Das muss allerdings jeder für sich wissen, da die Meinungsfreiheit auch auf YouTube gilt und seine Fans ihn für seinen Humor lieben. Auch wenn PewDiePie schon oft in der Kritik stand, ist und bleibt er der erfolgreichste YouTuber der ganzen Welt und befindet sich seit mehreren Jahren weiterhin auf Erfolgskurs.