Böhmermanns Show «Lass dich überwachen!» kommt zurück

Die Show, die aus dem «Neo Magazin Royale» zur eigenständigen Sendung ausgekoppelt wurde, erhält nun eine Fortsetzung.

Der Satiriker Jan Böhmermann bringt seine beliebte Sendungzurück auf Sendung. Die neue Folge wird am Donnerstag, den 23. April ab 20.15 Uhr bei ZDFneo ausgestrahlt. Einen Tag später erfolgt die Wiederholung um 23 Uhr im ZDF-Hauptprogramm. Die Show war anfangs ein Teil des «Neo Magazin Royale» und wurde 2018 in eine eigenständige Sendung umgewandelt.Das Team der Show durchsucht für das Format im Vorfeld die digitalen Aktivitäten des Publikums und konfrontiert die unvorbereiteten Zuschauer mit Inhalten, die sie oft leichtfertig bei Instagram, Facebook, Twitter und mehr veröffentlicht haben. Trotzdem werden die Gäste nicht unangenehm vorgeführt, es geht mehr darum das Publikum zu warnen, in Zukunft etwas vorsichtiger mit der Veröffentlichung von persönlichen Daten umzugehen. Normalerweise wollten die ahnungslosen Zuschauer zu einer «Neo Magazin Royale»-Aufzeichnung ins Studio gehen und wurden dann stattdessen von dieser Show überrascht. Nach dem Ende des Magazins im Dezember 2019 ist allerdings unklar, unter welchem Vorwand das Publikum nun ins Studio gelockt wird.Sogar einen Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung erhielt «Lass dich überwachen!» im Jahr 2019. Bislang wurden zwei Sendungen pro Jahr ausgestrahlt und der Sender durfte sich über eine große Reichweite freuen. Böhmermann will in diesem Herbst außerdem mit einer Nachfolgesendung des «Neo Magazin Royale» – diesmal im ZDF – wöchentlich auf Sendung gehen.