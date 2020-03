Die kurze Trailerschau

Trailerschau

Animierte Familienabenteuer, ein beliebter Cartoon-Hund und Willem Dafoe: Ab ins Kino!

Produziert von Phil Lord & Chris Miller («22 Jump Street») erzählt diese Animationskomödie von der kreativen Außenseiterin Katie Mitchell, die an der Filmschule angenommen wird. Vater Rick plant einen gemeinsamen Road-Trip dorthin, und auch Mutter Linda, Bruder Aaron und der Mops Monchi sind mit dabei. Doch plötzlich werden die Pläne der Familie Mitchell durch einen Aufstand der Maschinen durcheinandergebracht …Das erste animierte Scooby-Doo-Abenteuer für die große Kinoleinwand ist da! In Spielfilmlänge erleben wir die noch nie zuvor erzählte Geschichte über die Anfänge von Scooby-Doo und das größte Geheimnis in der Karriere der Mystery Inc.Clint (Willem Dafoe) ist ein gebrochener und getriebener Mann. Er lässt die zivilisierte Welt hinter sich, um sich in eine Höhle in der kalten sibirische Tundra zurückzuziehen. In der Einsamkeit hofft er, endlich Frieden und Befreiung zu finden. Statt der erhofften Ruhe führt ihn die Isolation jedoch zu einer Konfrontation mit sich selbst. Visionen und Erinnerungen, Träume und Dämonen stürmen auf ihn ein, die ihn auf einer Reise der Selbstentdeckung ins Innere seines Ichs führen.