Hat Chuck Lorre seinen neuen Charlie Sheen gefunden?

US-Fernsehen

Der Erfolgsproduzent hat für seine neue CBS-Comedy «B Positive» die Hauptrolle besetzt.

Mit «Two and a half Men» und «The Big Bang Theory» hatte Erfolgsproduzent Chuck Lorre («Dharma & Greg») in den letzten 20 Jahren zwei riesige Hits. Nun arbeitet er mit seinem Team an «B Positive» und hat mit Thomas Middleditch seinen neuen Charlie Sheen – sofern das Format ein Erfolg wird – unter Vertrag genommen. Neben Middleditch stehen auch Sara Rue und Kether Donohue vor der Kamera.In der Serie, die sich noch im Pilot-Status befindet, steht der frisch geschiedene Vater Drew (Middleditch) vor der Aufgabe, einen Nierenspender zu finden. Gina (Ashofrd), eine Frau aus seiner Vergangenheit, möchte freiwillig ihre eigene Niere zur Verfügung stellen. Zusammen bilden sie ein unwahrscheinlich gutes Band und beginnen eine Reise, die ihr beider Leben verändern wird.Drew ist ein Therapeut, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, die Probleme anderer Menschen zu lösen. Er wird als gebildet, aber nicht gerade als geselliger Mensch bezeichnet. Middleditch wirkte zuvor in der HBO-Serie «Silicon Valley» mit, die vor Kurzem vom Pay-TV-Sender beendet wurde.«B Positive» stammt vom Autor und Produzenten Marco Pennette. Chuck Lorre produziert die Serie mit seinem Unternehmen Chuck Lorre Productions Inc., Pennette arbeitete bereits mit Anna Faris und Allison Janney an der CBS-Serie «Mom». Natürlich wird Warner Bros., mit dem Lorre einen Exklusivvertrag hat, die Serie produzieren.