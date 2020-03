Corona-Virus-Folge: MDR verschiebt Silbereisen-Event

TV-News

Geplant war eine Veranstaltung mit mehr als 5000 Besuchern.

Weitere Absagen Gecancelt wurde das große Launch-Event des kommenden Dienstes Disney+. Auch die TV-Messe MIPTV wackelt gewaltig. In Frankreich sollen Veranstaltungen mit mehr als 5000 Besuchern vorerst nicht stattfinden. Offiziell abgesagt ist die MIPTV jedoch noch nicht.

Der MDR hat eine für den 14. März 2020 geplante Veranstaltung in Halle (Saale) abgesagt. An diesem Tag war geplant, die Florian-Silbereisen-Showzu produzieren und live im Ersten auszustrahlen. In der Halle wären über 5000 Besucher vor Ort gewesen. Im Zuge des sich ausbreitenden Corona-Virus entfällt das Event nun.Ein Ersatzprogramm für Das Erste steht noch nicht fest. Der MDR betont, die «Schlagerlovestory 2020» werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Als neuer Termin ist der 6. Juni im Gespräch, Tickets für die Halle würden ihre Gültigkeit behalten.MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi erklärte am Dienstag: "Massenveranstaltungen können zur schnelleren Verbreitung des Virus beitragen. Mit Blick auf unsere Verantwortung für die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher, aber auch mit Blick auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen. Die vom Robert Koch Institut herausgegebenen Handlungsempfehlungen für Massenveranstaltungen können wir so kurzfristig nicht umsetzen. Aus diesem Grund ist in der augenblicklichen Situation eine Verschiebung der Veranstaltung unserer Meinung nach die einzig richtige Entscheidung. Wir werden jetzt alles daransetzen, im Sommer eine große Schlagerparty mit Florian Silbereisen in der Messe in Halle für Das Erste zu produzieren."