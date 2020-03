VOX legt «Prince Charming» in den späteren Abend

TV-News

Die vorab schon bei TV Now ausgestrahlte Produktion, frisch mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet, startet im April.

Unsere Kritik zum Format Die Sendung ist (...) gut produziert und enttäuscht den geneigten Trash-TV-Fan nicht. Und dennoch bleibt das Format eben eine Datingshow, nach deren Muster es auf dem Markt schon viele gibt. In seiner Erzählweise wartet «Prince Charming» weder handwerklich noch dramaturgisch mit Überraschungen auf.

Freude beim Privatsender VOX: Fürhat der Sender einen Grimme-Preis erhalten. Eigentlich ist die schwule Dating-Show ein Projekt des Streamingdienstes TV Now, doch rund ein halbes Jahr nach der non-linearen Deutschlandpremiere wird das Flirtformat auch zum Kölner Fernsehsender kommen. Die Schlagzeilen rund um den Grimme-Preis-Gewinn nutzte VOX nun, um den Starttermin zu kommunizieren. Demnach wird «Prince Charming» bei VOX am Montag, 20. April um 22.15 Uhr starten, also kurz nach Ostern.„Dass die Sendung nicht nur die Herzen unserer User erobert hat, sondern jetzt auch den Grimme-Preis erhält, ist ein großer Ritterschlag und zeigt, dass es höchste Zeit für die erste schwule Dating-Show in Deutschland war. Unser herzlicher Dank gilt der Jury, aber auch Seapoint und unserem Redaktionsteam um Kirsten Petersen, die das Format so unterhaltsam und berührend zugleich umgesetzt haben“, ließ sich TV Now-Co-Geschäftsführer Henning Tewes zitieren.Da die Flirt-Show offenbar schon im vergangenen Jahr bei TV Now ausreichend Aufmerksamkeit und Abrufe absahnte, ist eine zweite Staffel längst beschlossene Sache.