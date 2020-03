«Ninja Warrior Germany»: Neue Staffel, neue Showstruktur

TV-News

Die fünfte Staffel der RTL-Actionshow «Ninja Warrior Germany» bringt allerhand Neuerungen mit sich.

Dieses TV-Jahr beschert-Fans nicht nur mit einem Kids-Ableger, der bei Super RTL laufen wird (und vor der linearen Ausstrahlung bei TV Now landet), sondern auch zahlreiche Neuerungen für das Original-Format. Wie RTL mitteilt, produziert der Privatsender ab dem 21. Mai 2020 in Karlsruhe neben dem Kinder-Ableger auch neun reguläre Ausgaben der fünften «Ninja Warrior Germany»-Staffels sowie ein Promi-Special. In der neuen «Ninja Warrior Germany»-Staffel wird die Showstruktur überarbeitet und obendrein der Parcours abgewandelt.So gibt es in der fünften Staffel nunmehr bloß fünf statt wie bisher gewohnt sieben Vorrunden mit mehr Athleten und mehr Hindernissen pro Vorrunde. Die 20 besten Athleten rücken daraufhin ins Halbfinale vor. Sollten sich darunter keine weiblichen Athleten befinden, qualifizieren sich zusätzlich die beiden besten Frauen fürs Halbfinale. Für die beiden schnellsten Athleten gibt es am Ende der fünf Vorrunden-Shows zudem eine ganz neue Herausforderung: Sie treten zum direkten Duell in mehr als zehn Metern Höhe am sogenannten "Power Tower" an. Die jeweiligen Sieger dürfen sich über einen Geldgewinn und die direkte Qualifikation fürs Finale freuen.Die 2019 eingeführte "Mega-Wand" bleibt darüber hinaus weiter Teil von «Ninja Warrior Germany». Das Halbfinale und das Finale bestehen in diesem Jahr aus je zwei Ausgaben. Von den mindestens 100 Athleten der beiden Halbfinal-Shows rücken dieses Jahr 50 bis ins Finale vor. Bisher hatten es stets 28 Athleten bis ins Finale geschafft. In der ersten Final-Show erwartet die Athleten zunächst ein Parcours mit Zeitlimit. Alle Athleten, die den Parcours in der vorgegebenen Zeit schaffen, rücken vor in die zweite Finalshow, wo erneut der "Mount Midoriyama" wartet. Wer dieses finale Hindernis innerhalb der vorgegebenen Zeit bezwingt, gewinnt die Siegprämie von 300.000 Euro und wird zum ersten "Ninja Warrior Germany" gekürt.