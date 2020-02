VOX jubelt: «Bond» rockt, «Das perfekte Dinner» holt beste Quote des Jahres

Quotennews

Anfang April startet der neue «James Bond» in den Kinos. Es wird der letzte mit Daniel Craig sein. Die Fans sind offenbar jetzt schon heiß. Heiß waren auch die Quoten am VOX-Vorabend.

Riesige Quoten für VOX am Donnerstag. Der in Köln sitzende TV-Sender hat ab 20.15 Uhr den 007-Filmwiederholt und damit tolle 9,6 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen eingefahren. Mit dieser Ausstrahlung beginnt im deutschen Fernsehen wieder die 007-Zeit. Im April wird das neue Leinwand-Abenteuer des Agenten anlaufen, im Vorfeld ist die Gelegenheit gut, alte Filme zu wiederholen. Beim Publikum kam das schon einmal gut an: 2,05 Millionen Menschen sahen den Streifen.Stark unterwegs war VOX aber auch am Vorabend: Der TV-Sender holte die beste-Quote in diesem Jahr. Die inzwischen 75-minütige Kochsendung, die immer um 19 Uhr startet, landete bei den Jungen bei 9,3 Prozent Marktanteil. 1,55 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten im Schnitt zu. Bei den Umworbenen holte das Format aus dem Hause ITV nicht nur die beste Quote in diesem Jahr, auch 2019 lief es nur selten stärker. Lediglich zwei Ausgaben (nämlich am 21. Mai und am 15. November) hatten noch höhere Quoten.Erholt hat sich unterdessen auch wieder die zuletzt manchmal schwächelndeum 15 Uhr. Das Format mit Guido Maria Kretschmer kam am Donnerstag auf recht gute 8,5 Prozent Marktanteil. Rund 630.000 Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein.