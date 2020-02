«The Masked Singer» entschlackt sein Rateteam

TV-News

Das TV-Publikum bekommt in der neuen «The Masked Singer»-Staffel etwas weniger Hilfe beim Knobeln: Die Ratejury bei «The Masked Singer» schrumpft.

Obwohlim Sommer 2019 ein regelrechter Sensationserfolg für ProSieben war, dreht der Privatsender an ein paar Stellschrauben: Wie der Münchener Sender mitteilt, wartet Staffel zwei von «The Masked Singer» mit einem neuen, kleineren Rateteam auf. Während in der Auftaktstaffel der kunterbunten Maskenshow Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes, Musiker Max Giesinger und Moderatorin Ruth Moschner sowie ein wöchentlich wechselnder Gast gegrübelt haben, wer sich unter den Masken verbergen könnte, wird die Jury in der neuen Staffel nur noch dreiköpfig sein.Aus der festen Jury kehrt nur Ruth Moschner zurück. Neben Moschner nimmt außerdem wöchentlich Rea Garvey Platz, der mit dem Format schon seine Erfahrungen gemacht hat: Der Musiker saß als Gast in der Ratejury der Auftaktfolge. Zusätzlich zu Moschner und Garvey gibt es in der zweiten «The Masked Singer»-Staffel wieder einen wöchentlich neu besetzten Jurystuhl.Während der ersten «The Masked Singer»-Staffel bemängelten manche Fans des Formats, dass durch die insgesamt vier Ratefüchse vor der Showbühne zu viel Zeit zwischen den Auftritten verloren geht. Zudem befanden manche Stimmen, dass es aufregender wäre, wenn das Publikum ein bisschen mehr allein gelassen wird und selber auf Ideen kommen müsste. Durch das Kürzen eines Platzes im Rateteam wäre das nun gegeben. Die zweite «The Masked Singer»-Staffel startet am 10. März 2020 um 20.15 Uhr bei ProSieben – auf der Bühne stehen dann unter anderem ein glitzerndes Chamäleon und ein freundliches Faultier