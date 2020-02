550 Ausgaben: Quotenmeter.FM feiert weiteres Jubiläum

Quotenmeter.FM

In dieser Woche sind neben Fabian Riedner auch Manuel Weis und Sidney Schering zu Gast.

Der Podcast von Quotenmeter feiert ein weiteres Jubiläum. Die Redaktion des Medienmagazins stellte im Februar 2020 die nunmehr 550. Ausgabe her. In dieser Woche stand allerdings kein Thema aus den Medien im Vordergrund, sondern die Redaktion – bestehend aus Fabian Riedner, Manuel Weis und Sidney Schering – quizzten über Film, Fernsehen und Serien.Quotenmeter.FM erscheint bis zu 52 Mal pro Jahr und beleuchtet viele unterschiedliche Trends. In der vergangenen Woche wurde beispielsweise ausführlich über «Big Brother» von Sat.1 getalkt, in der Ausgabe war sogar Alex vom Big Brother Radio zu Gast. Eine Woche zuvor talkte die Kinoredaktion über die Academy Awards und den Ausgang der Preisverleihung.Die wöchentlich erscheinende Sendung widmet sich allerdings auch gerne dem Thema „Guilty Pleasure“. Ob «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus», «Das Sommerhaus der Stars» oder die vielen anderen zahlreichen Shows aus dem deutschen Fernsehen spielen bei Quotenmeter.FM Woche für Woche eine große Rolle.