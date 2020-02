Figur Nazan kommt neu in den «GZSZ»-Kiez

Vermischtes

Die RTL-Daily-Drama-Serie füllt damit ihren Cast. Richtige Ausstiege gab es derweil schon länger nicht mehr.

Foto: TV Now / Bernd Jaworek

Erneut eine neue Figur für die RTL-Daily(werktags, 19.40 Uhr). Nachdem seit Ende Januar die Figur Merle neu im Kiez aufgetaucht ist, wird demnächst Nazan Teil der Handlung werden. Gespielt wird der Neuzugang von Vildan Cirpan (28). Sie startet bei «GZSZ» am 26. März – laut RTL-Mitteilung mit einer überaus lustigen Szene. Details wurden nicht verraten. Nazan wird die Serie als junge Ärztin im «GZSZ»-Krankenhaus bereichern, die Figur ist türkischstämmig.„Es ist sehr aufregend und spannend, Teil einer so erfolgreichen und bekannten Produktion zu sein. Ich freue mich auf alles, was nun ansteht und auf mich zukommt“, erklärte die in Isny im Allgäu geborene Schauspielerin gegenüber RTL Somit hat sich der Cast der Serie zuletzt deutlich gefüllt; Ausstiege von Hauptcast-Mitgliedern gab es schon seit einigen Monaten nicht mehr. Sieht man von der lange pausierenden Chryssanthi Kavazi (Laura), die im Frühjahr aus der Babypause zurückkommen soll ab, verabschiedeten sich im Vorjahr nur die Figuren Chris (vermutlich Serientod) und Luis (wanderte aus) aus dem Hauptcast.