Erstmal nur in England: A+E Networks UK and Sky gründen gemeinsamen Sender

England

Der Kanal wird, wie auch Sky Nature und Sky Documentaries, im Frühjahr starten.

In England baut die Plattform Sky die Anzahl der eigenen Sky-Sender weiter drastisch aus. Nach dem jüngst erfolgten Start von Sky Crime (True Crime) und Sky Comedy (Dramedys und Sitcom) war schon bekannt, dass im Frühjahr die Dokumentationssender Sky Documentaries und Sky Nature anlaufen sollen. Nun wurde mitgeteilt, dass auf der Insel auch ein neuer und gemeinsam mit A+E Networks betriebener Kanal aufgeschaltet wird: Sky History . In Deutschland ist History HD noch ein eigenständiges Programm.Zai Bennett, Managing Director of Content bei Sky UK, erklärte: „Die Einführung von Sky History wird auf unserem bestehenden Senderportfolio aufbauen und die neuen Sendermarken Sky Documentaries und Sky Nature ergänzen, die ebenfalls im Frühjahr 2020 erscheinen werden. Die Fortsetzung unserer starken Partnerschaft mit A+E Networks UK wird mehr Investitionen in erstklassige Originalinhalte bedeuten und es unseren Kunden erleichtern, die Sendungen zu finden, die sie sehen möchten". Auch wenn der Sender nun den Namen Sky trägt, wird er weiterhin vom bisherigen Team betreut, teilten die Firmen mit.Neu ist: Sky History will verstärkt in britische Eigenproduktionen investieren. A+E-Manager Dean Possenniskie erklärt: "Es ist aufregend, die Marke History in Großbritannien auf eine neue Ebene zu bringen, mit größeren Investitionen in die Inbetriebnahme und einer größeren Reichweite. Unser Joint Venture mit Sky ist ein langjähriger Erfolg - diese innovative Markenpartnerschaft stärkt die Zukunft der Marke weiter". In Deutschland gibt es aktuell noch keine Pläne, Sendermarken wie Sky Documentaries, Sky Comedy oder auch Sky History einzuführen.