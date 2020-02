Nach langem Warten: «Last Man Standing» geht auch in Deutschland weiter

TV-News

In den USA ist aktuell die achte Staffel der Tim-Allen-Sitcom zu sehen. Im März feiert derweil Staffel fünf endlich ihre Deutschlandpremiere.

Im Gegensatz zu «Hör mal, wer da hämmert» hat sich die neue Tim-Allen-Sitcom in Deutschland nie so wirklich durchgesetzt. Daher hinkt man hierzulande auch mit der Ausstrahlung weit hinterher: Während in den USA schon Runde acht läuft, warten die hiesigen Fans vonseit etwas mehr als zwei Jahren darauf, dass endlich Staffel fünf an den Start geht. Nun aber geht es vorwärts: ProSieben Fun wird die fünfte «Last Man Standing»-Staffel ab dem 11. März 2020 zeigen, und zwar immer mittwochs um 19.30 Uhr. Angekündigt sind Doppelfolgen.Die fünfte «Last Man Standing»-Staffel lief noch bei ABC, nach Staffel sechs kündigte das Network die Sitcom jedoch ab. Der Sender FOX sprang daraufhin in die Bresche und verlängerte «Last Man Standing» um eine siebte Runde, die dann ganz ironisch mit Seitenhieben auf die (vorläufige) Absetzung des Formats begonnen hat. Zum festen Cast der Serie gehören neben Tim Allen auch Nancy Travis, Alexandra Krosne, Molly Ephraim und Héctor Elizondo.Zudem war jahrelang Kaitlyn Dever fester Bestandteil des Formats. Der «Booksmart»- und «Unbelievable»-Star ist aufgrund anderer Engagements nun aber nur noch sporadisch in «Last Man Standing» zu sehen ( mehr dazu ). In Staffel fünf schauen unter anderem Jay Leno und Allens «Hör mal, wer da hämmert»-Partnerin Patricia Richardson als Gaststars vorbei.