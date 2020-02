Rekord für «Big Brother» und «Marco Schreyl»

Quotennews

Unterdessen ging es auch für die VOX-Nachmittagssendung «Let’s Glow – Die Make-Up-Challenge» aufwärts.

Die Reality-Showvon Sat.1 verzeichnete am Mittwoch um 19.00 Uhr das beste Vorabendergebnis der aktuellen Staffel. Im Durchschnitt wollten 0,50 Millionen Fernsehzuschauer zwischen 14 und 49 Jahre die Produktion sehen. Mit Ausnahme der Primetime-Show «Das große Promibacken» (0,64 Millionen Umworbene) erreichte keine Sat.1-Sendung mehr junge Zuschauer. Die Produktion von Endemol Shine Germany verzeichnete 7,5 Prozent Marktanteil, dies ist der zweitbeste Wert für die werktäglichen Tageszusammenfassungen. Insgesamt wollten 0,97 Millionen Menschen die Sendung aus Köln sehen, der Gesamtmarktanteil blieb mit 3,7 Prozent im unerfolgreichen Bereich.Die Talkshowverzeichnete am Mittwoch ebenfalls bessere Werte. Die Produktion mit Gästen und einem Experten-Panel, das sich mit dem Thema Kinderwunsch befasste, lockte um 16.00 Uhr 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. So viele Menschen verfolgten noch die die junge RTL-Produktion, die 5,6 Prozent Marktanteil holte. Mit 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurde der Bestwert vom vergangenen Freitag bestätigt, der Marktanteil war mit 10,9 Prozent erstmals zweistellig.Bei VOX schlägt sichweiterhin gut. 0,47 Millionen Zuschauer verfolgten die dritte Ausgabe der 16.00 Uhr-Sendung, die 3,6 Prozent Marktanteil holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Menschen fuhr man – wie am Montag – 0,23 Millionen Umworbene ein, der Marktanteil lag bei überdurchschnittlichen 8,4 Prozent. Am Montag generierte die Show 8,2 Prozent, am Dienstag waren nur 6,2 Prozent Marktanteil drin.