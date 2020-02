MagentaTV wächst weiter

Wirtschaft

Die Deutsche Telekom spricht von rund 74.000 Neukunden im finalen Quartal 2019. Allgemein ist vom erfolgreichsten Jahr der Unternehmensgeschichte die Rede.

Die Deutsche Telekom blickt auf ein unglaublich erfolgreiches Jahr 2019. Der Konzern gab am Mittwoch bekannt, 80,5 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet zu haben. Das bereinigte Ergebnis (EBITDA) stieg auf 24,7 Milliarden Euro – ein Plus von 7,2 Prozent gegenüber 2018. CEO Tim Höttges sprach von einem historischen Tag für sein Unternehmen, denn somit stünde fest, dass 2019 das erfolgreichste Jahr in der Historie der Deutschen Telekom sei. T-Mobile US, das inzwischen auf 86 Millionen Kunden kommt (+6,7 Millionen in einem Jahr) ist derweil der aktuell größte Wachstumstreiber. In den USA läuft es ohnehin gut, weil ein Gericht nun zustimmte, dass die Telekom nach einiger Zeit des Wartens den Rivalen Sprint übernehmen darf.Parallel zu den steigenden Umsätzen stiegen aber auch die Netto-Verbindlichkeiten; Hier steht ein Plus von rund 37 Prozent, der Bonner Konzern steht also mit 76 Milliarden Euro in der Kreide. Entsprechend soll die Dividende für die Aktionäre um zehn Cent niedriger ausfallen als im Vorjahr und 60 Cent betragen.In Deutschland machte die Deutsche Telekom 21,9 Milliarden Euro Umsatz, ein Plus von 0,9 Prozent. Das Pay-TV-Feld MagentaTV kommt nach Konzern-Angaben auf 3,6 Millionen Kunden – und wächst somit langsam, aber stetig. Im vierten Quartal 2019 verbuchte man 74.000 Neukunden.