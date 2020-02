Termin fix: Sat.1 schmeißt Balder-Geburtstagsparty

TV-News

Nicht nur der Ausstrahlungstermin ist nun bekannt, sondern auch die Gäste, die im Panel sitzen werden.

50 plus 20 – diesen Geburtstag feiert Sat.1-Moderator Hugo Egon Balder Ende März. Und Sat.1 spendiert dem Fragensteller von «Genial Daneben» eine Geburtstags-Primetime-Show, deren Namen auf einer Idee von Balder selbst beruht:- um einem Shitstorm vorzubeugen, stellte der Privatsender direkt klar: Balder ist einverstanden. Der Moderator erklärt: „Ich mag den Titel, ich nehme mich gerne selbst auf den Arm."Während bisher lediglich bekannt war, dass die Produktion in dieser Woche entsteht, gibt es nun auch einen exakten Sendetermin. Freitag, 3. April, also knapp zwei Wochen nach Balders Ehrentag. Das Format beginnt um 20.15 Uhr.Neben Hella von Sinnen und Wigald Boning feiern in der Geburtstagsshow zahlreiche Wegbegleiter wie Ruth Moschner, Esther Schweins, Bastian Pastewka, Max Giermann, Olli Dittrich, Bernhard Hoëcker, Michael Kessler und viele weitere Überraschungsgäste das Jubiläum von Hugo Egon Balder.