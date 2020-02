Inklusive einer Hochzeit: ZDF setzt «Lena Lorenz» fort

TV-News

Die vergangene Staffel, gezeigt im Herbst 2019, bescherte den Mainzern recht ordentliche Werte.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat einen Sendetermin für eine neue und aus drei Teilen bestehende Staffel der Reihegefunden. Das Hebammen-Format wird weiterhin donnerstags um 20.15 Uhr beheimatet sein und am 2. April ins Programm zurückkehren. Schon seit Herbst 2019 ist Judith Horesch in der titelgebenden Rolle zu sehen, das wird auch in den neuen Episoden der Fall sein.Gleich im Staffelauftakt hält die Reihe eine besondere Geschichte bereit: ebamme Lena und ihr Verlobter Quirin (gespielt von Jens Atzorn) heiraten. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Und für Quirin hat Lena noch eine besondere Überraschung parat: Sie ist schwanger. Zum Glück haben sich die Familie und Freunde bereit erklärt, die Party zu organisieren, denn Lena ist schon mit der Wahl ihres Brautkleides überfordert. Zudem betreut sie ein junges Musikerpaar, das ihr erstes Baby erwartet und zugleich eine Tour vorbereitet. Catha und Sascha sind bekannte DJs und gerade dabei, mit ihrer innovativen Electronic Dance Music die Bühnen der angesagten Clubs und Festivals zu erobern. Ihre Managerin Lu hat eine große Tournee organisiert, die wenige Wochen nach der Geburt starten soll. Die werdenden Eltern freuen sich schon sehr auf das Kind und schlagen Lena spontan vor, auf deren Hochzeitsparty aufzulegen…Die Episode „Außergewöhnlich einzigartig“ wurde von Jessica Schellack und Kerstin Oesterlin geschrieben. Auf dem Regiestuhl nahm İsmail Şahin Platz. Ziegler Film Berlin hat wieder im Berchtesgadener Land gedreht. Die Herbst-Staffel 2019 (vier Folgen) erreichte zwischen 3,87 und 4,43 Millionen Zuschauer und eine Quote in Höhe von 15,3 Prozent (Bestwert) sowie 13,6 Prozent (schwächstes Ergebnis).