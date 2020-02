Primetime-Check

Welche Show stach am Samstagabend heraus? Wie stark ging [DSDS]] in den Recall? Das alles und mehr im Primetime-Check…

Erwartungsgemäß zogam Samstagabend mit 5,89 Millionen die meisten Zuschauer an. Die hohe Reichweite bescherte dem ZDF starke 20,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen war 90-Minüter mit 0,69 Millionen Interessierten und 9,5 Prozent ebenfalls ein Erfolg.kam im Anschluss nur noch auf insgesamt 3,22 Millionen Zuschauer und eine Sehbeteiligung von 12,0 Prozent. Dasblieb zu später Stunde ebenfalls unter den Senderschnitt und lockte 2,54 Millionen Wissbegierige vor die TV-Geräte. Der Marktanteil betrug 10,7 Prozent. Das Erste setzte zum ersten Mal im neuen Jahr auf. Die Quizshow sorgte für gute 13,4 Prozent Sehbeteiligung mit im Schnitt 3,56 Millionen Zuschauern. Beim jungen Publikum war die Sendung mit 9,3 Prozent erfolgreich unterwegs.Bei den Privaten war anmal wieder kein Vorbeikommen. Die Castingshow startete mit 1,23 Millionen klassisch Umworbenen und 17,6 Prozent Marktanteil in den Recall. Insgesamt interessierten sich 3,14 Millionen Zuschauer für [DSDS]], die für 11,8 Prozent Gesamtmarktanteil sorgten. ProSieben tat sich mit 9,0 Prozent füretwas schwerer. Die Samstagabend-Show lockte 1,08 Millionen Zuschauer vor die TV-Geräte, wovon 0,61 Millionen aus dem werberelevanten Publikum stammten. Schwestersender Sat.1 riss mitebenfalls keine Bäume raus. Teil drei der Reihe generierte ausbaufähige 6,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und begeisterte nur 0,43 Millionen junge Zuschauer.VOX setzte zur besten Sendezeit auf. Der Actionstreifen bescherte dem Sender sehr gute 9,1 Prozent Marktanteil mit 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen.blieben im Anschluss noch stattliche 8,1 Prozent des jungen Marktes. Mitdurfte sich auch RTLZWEI freuen. Teil eins erreichte zunächst 0,38 Millionen klassisch Umworbene und ergatterte solide 5,3 Prozent Sehbeteiligung, ehe Teil zwei im Anschluss sogar auf 0,43 Millionen junge Zuschauer und tolle 7,6 Prozent Marktanteil kam. Kabel Eins verbuchte mit zwei Folgenunterdurchschnittliche 3,5 und 4,0 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.knüpfte mit 3,7 Prozent Sehbeteiligung bescheiden an. Die Reichweiten bewegten sich zwischen 9,24 und 0,30 Millionen jungen Zuschauern.