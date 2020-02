«Fast and Furious» zieht an «Tribute von Panem» Vorbei

Quotennews

Die Actionreihe in VOX ließ Katniss und ihre Mitstreiter in Sat.1 deutlich hinter sich. Zu später Stunde drehte die «Twilight-Saga» bei RTLZWEI auf.

Bei den Spielfilmen des Abends hatte VOX mitüberraschenderweise sowohl bei Jung als auch bei Alt die Nase vorn. Mit 0,66 Millionen klassisch Umworbene durfte sich der Sender über 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen. Bei den Pirvaten musste sich VOX damit nur RTL geschlagen geben. Der Actionstreifen ließ selbst den Staffelauftakt vonbei ProSieben knapp hinter sich. Insgesamt 1,44 Millionen Zuschauer interessierten sich für den vierten Teil der Reihe. Somit war «Fast & Furious» mit 5,1 Prozent auch beim Gesamtpublikum gut unterwegs. Im Anschluss hielt sichmit 4,9 Prozent insgesamt und 8,1 Prozent bei den Werberelevanten ebenfalls auf einem ordentlichen Niveau.Gegen die geballte Action bei VOX hatte Sat.1 mit der Jugend-Reihean diesem Samstag klar das Nachsehen. Teil eins von «Mockingjay» begeisterte zur besten Sendezeit nur 0,75 Millionen Zuseher ab drei Jahren und kam damit auf maue 2,7 Prozent Gesamtmarktanteil. In der klassischen Zielgruppe blieb Teil drei von vier bei kaum berauschenden 6,0 Prozent stehen. Nur 0,43 Millionen junge Zuschauer schalteten ein. Ab 22.45 Uhr gelangnach dem schwachen Lead-In sogar noch der Sprung auf den Senderschnitt von 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Welt von Katniss Everdeen lockt dieses Mal keine großen Zuschauermassen an.Während der Erfolg in Sat.1 ausblieb, durfte man bei RTLZWEI ebenfalls jubeln. Dort kam die-Saga wesentlich besser an. Die beiden abschließenden Teile sorgten für gute bis sehr gute Einschaltquoten für RTLZWEI-Verhältnisse. Zunächst begeisterte «Breaking Dawn (1)» 0,38 Millionen junge Zuschauer und generierte solide 5,3 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Später kam Teil zwei des Finales mit 0,43 Millionen Umworbenen sogar auf hervorragende 7,6 Prozent Marktanteil.