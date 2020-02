Primetime-Check

Wie viele Zuschauer erreichte der Intelligenztest von Verona Pooth bei RTL? Wie steht es um die neuen Sat.1-Serien? Dies und mehr im Primetime-Check …

fragte am Freitagabend RTL und unterhielt damit die meisten jungen Zuschauer: 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 16,9 Prozent Marktanteil. 2,83 Millionen Zuschauer hat die Live-Show insgesamt erreicht. Bei allen Fernsehenden hatte das ZDF das Sagen:ermittelte zuerst vor 4,70 Millionen Zuschauern,danach hatte anschließend 4,16 Millionen Zuseher vorzuweisen. 16,1 sowie 14,3 Prozent gingen damit am Gesamtmarkt einher, bei den Jüngeren standen 7,9 sowie 7,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Das Erste hat mit der Komödie3,69 Millionen Zuschauer angesprochen, das entsprach einer soliden Quote in Höhe von 12,6 Prozent. 5,2 Prozent Marktanteil betrug der Marktanteil beim jungen Publikum.Zufrieden sein kann auch ProSieben:holte dort 10,9 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten, 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu. Damit wurde ProSieben stärkster Verfolger von RTL. 1,59 Millionen Zuschauer waren an dem Spielfilm interessiert. Ganz mies erwischte es Sat.1 mit seinen neuen Comedyserien, die sich unter anderem hinter VOX , Kabel Eins und RTLZWEI anstellen mussten:blieb zunächst bei 4,5 sowie 4,4 Prozent hängen,bei 3,4 Prozent. 0,51 Millionen Zuschauer waren insgesamt schon das Höchste der Gefühle, auf bis zu 0,41 Millionen sackte die Sehbeteiligung.VOX hat mit seinem-Marathon erneut miese Werte hinnehmen müssen: Mehr als 3,6, 4,3 sowie 5,1 Prozent waren mit den ersten drei Wiederaufgüssen nicht drin. Erst die letzte Folge des Abends lag mit 6,6 Prozent in einem halbwegs annehmbaren Bereich. Zwischen 0,72 Millionen und 0,86 Millionen schwankte die Gesamtreichweite. Kabel Eins war mit seinem Serien-Neustartaber noch schlechter dran: Die Zielgruppen-Ergebnisse beliefen sich auf gerade einmal 3,8, 3,4 sowie 3,6 Prozent. 0,82 Millionen Zuschauer hatte die erste Free-TV-Premiere, bei der letzten ist die Zuschauerzahl auf 0,67 Millionen gerutscht.führte RTLZWEI zum Erfolg: 1,28 Millionen Zuschauer wollten den Streifen sehen, in der Zielgruppe kamen tolle 8,4 Prozent Marktanteil zustande.