Deutscher Podcast Preis 2020: Die Nominierungen

Vermischtes

Die Moderation des Awards übernehmen Podcasterin Ariana Baborie und Comedy-Autor sowie Podcaster Micky Beisenherz. Preisvergabe ist im März.

„ An dieser Stelle möchten wir auch unseren besonderen Dank an alle Podcaster*innen aussprechen, die eingereicht haben und es nicht auf die Shortlist geschafft haben. Wir wissen auch so, welche große Leistung alle Macher*innen der unterschiedlichsten Podcasts erbringen, die die Menschen erfreuen, unterhalten und informieren. ” Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale

4 Tage AngstDas allerletzte InterviewEnke - Leben und Tragik eines TorhütersAlles gesagt?Deutschland3000Hotel MatzeCOSMO Machiavelli - der Podcast über Rap und PolitikFest & FlauschigPaardiologieEine Stunde History Finding Van GoghTalk-O-Mat180 Grad: Geschichten gegen den HassBestatten, Hauda.PaardiologieFaking HitlerSteingarts Morning Briefing - Der PodcastZEIT VERBRECHEN