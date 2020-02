«Sturm der Liebe» setzt auf neues Liebeschaos

Vermischtes

Im März werden zwei neue Figuren in die tägliche Serie integriert.

Der ARD-Dailynovela(werktags, 15.10 Uhr) bekommt Zuwachs: Ab Folge 3345 (Sendetermin: 23. März 2020) ist Christopher Reinhardt als Steffen Baumgartner in der Bavaria Fiction-Produktion zu sehen. Der sportliche Sunnyboy kommt nach Bichlheim, um Linda in der schwierigen Situation mit seinem Vater Dirk (Markus Pfeiffer) beizustehen. Die Autoren machen schnell klar: Das Vater-Sohn-Verhältnis ist dabei schwer zerrüttet.Der Sunnyboy wird zudem ein Auge auf die weibliche Hauptfigur werfen; Franzi hat es ihm angetan. Somit wird ein Liebesdreieck entstehen, denn eigentlich hat Franzi ihr Herz an den Love-Interest Tim Degen verloren. Neben Steffen wird auch Ariane Kalenberg neu zu sehen sein. Die neue Figur wird ab 30. März von Viola Wedekind gespielt.Ihre Figur verhindert, dass Christoph Saalfeld von einem Auto angefahren wird. Und Christoph ist von seiner Retterin sofort sehr angetan.