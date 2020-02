«Mein Lokal, Dein Lokal» erreichte am Sonntag wenig Zuschauer

Quotennews

Wie gut kam «Mein Lokal, Dein Lokal» am vergangenen Sonntag bei den Zuschauern an? Erreichte man wie in der vergangenen Woche wieder gute Quoten?

Am vergangenen Sonntag strahlte Kabel Eins erneut vier Folgen der Doku-Soapaus. Ab 16.10 Uhr erreichte der Sender somit im Schnitt rund 0,63 Millionen Menschen ab drei Jahren. Es wurde ein Gesamtmarktanteil in Höhe von 3,2 Prozent ermittelt. Von den Umworbenen schalteten 0,26 Millionen, beziehungsweise 5,1 Prozent des Marktes ein. Im Anschluss wollten ab 17.10 Uhr noch 0,62 Millionen (Marktanteil 2,7 Prozent) die Sendung sehen. Ebenfalls waren 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie. Das führte zu einer 3,9 Prozent Quote in der Zielgruppe. Die dritte Folge sahen im Schnitt noch 0,64 Millionen Zuschauer. Die junge Zuschauerschaft war mit mäßigen 0,26 Millionen vertreten. Es wurden Marktanteile in Höhe von 2,3 Prozent ab drei Jahren und 3,4 Prozent in der Zielgruppe ermittelt. Im Anschluss steigerte Kabel Eins nochmal die Zuschauerzahlen. So wollten 0,72 Millionen Menschen die vierte Folge sehen. Der Gesamtmarktanteil lag bei 2,2 Prozent. Von den Umworbenen schalteten rund 0,31 Millionen (Marktanteil 3,4 Prozent) ein.Mit diesen Werten lag die Doku-Soap am vergangenen Sonntag ab 17.10 Uhr deutlich unter dem Durchschnitt des Senders. Lediglich die erste Folge erreichte gute Einschaltquoten und somit fast den Senderschnitt. So verbuchte Kabel Eins in der vergangenen Woche noch deutlich bessere Ergebnisse mit «Mein Lokal, dein Lokal». Am 2. Februar hatte die Sendung ab 19.10 Uhr rund 0,81 Millionen Zuschauer. Die schlechteren Einschaltergebnisse des vergangenen Sonntags sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das parallel ausgestrahlte Topspiel der ersten Bundesliga zurückzuführen, welches ab 18.00 Uhr von Sky übertragen wurde.In «Mein Lokal, Dein Lokal» treten regelmäßig fünf Restaurants gegeneinander an. Diese werden nacheinander von ihren Mitbewerben unter die Lupe genommen und getestet. Nach der Begutachtung geben die Teilnehmer eine Bewertung ab. Beim Konzept "Der Profi kommt" bewertet am Ende jeder Woche der Moderator jedes der Restaurants ebenfalls mit maximal zehn Punkten. Das Restaurant, welches am Ende der Woche die meisten Punkte hat, gewinnt eine Trophäe und 3.500 Euro.