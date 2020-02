Tennis: Reformierter Fed-Cup findet keinen TV-Partner

Vermischtes

Das Duell der Deutschen gegen Brasilien am Wochenende wird kostenfrei gestreamt.

Im Zuge der erstmaligen Ausrichtung des neuen Tennis-ATP-Cups Anfang Januar in Australien ist auch der Fed-Cup reformiert worden. Auch hier spielen die Akteure eines Landes in einer Art Nationalmannschaft. Der Fed-Cup wurde dabei nach Expertenmeinung aber deutlich abgewertet. Er wird 2020 entsprechend auch nicht im klassischen Fernsehen übertragen, aber immerhin kostenfrei im Internet gestreamt.Der Onlinesender Sportdeutschland.TV wird die Partie des Porsche Team Deutschland gegen Brasilien am Wochenende 8. und 9. Februar kostenfrei übertragen. "Als ehemaliger Tennisspieler freue ich mich umso mehr, dass wir den deutschen Tennisfans endlich wieder die Möglichkeit geben, die Fed-Cup-Duelle der DTB-Mädels live und kostenlos zu verfolgen", so DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer. "Wir drücken dem Team von Kapitän Rainer Schüttler die Daumen und hoffen auf die Teilnahme am Finalturnier." Der DOSB (Deutscher Olympischer Sport Bund) hatte den Online-Sender einst gegründet.Kommentiert wird die Partie von Torsten Torsten Tschoepe. Gespielt werden vier Einzel und ein Doppel, alle Matches im Best-of-Three-Modus. Im April wird in Ungarn eine Finalrunde ausgespielt.