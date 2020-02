Neue Folgen von «Deutschlands große Clans» im ZDF

TV-News

Die Doku-Reihe von ZDF geht im März in die vierte Staffel und blickt ein weiteres Mal hinter die Kulissen deutscher Familienunternehmen.

Nachdem die Dokumentationsreihe ZDFzeit schon Firmen wie Haribo, Volkswagen, Aldi, Adidas, Tchibo und viele weitere genauer unter die Lupe genommen hat, blickt die vierte Staffel vondiesmal auf die Marken JOOP!, Deichmann und 4711. Ab Dienstag, den 10. März, werden die drei Folgen um 20.15 Uhr bei ZDF zu sehen sein. Auch in diesen neuen Episoden wird Klarheit in Entstehungsmythen, Gründergestalten und Konflikte innerhalb der verschiedenen Firmen gebracht. Stärken sowie Schwächen des Modells von Familienunternehmen werden aufgegriffen, denn auch wenn oft ein besonderer Fokus auf Nachhaltigkeit und Kontinuität liegt, kann es schnell zu Streitereien zwischen den Mitgliedern kommen, die die Zukunft der Firmen gefährden.Die neuen Ausgaben widmen sich zuerst der Mode- und Kosmetikfirma JOOP! des Modeschöpfers Wolfgang Joop. Dessen Tochter Jette folgte seinem Beispiel, aber baute ihre eigene Marke auf, wodurch immer wieder Spannungen zwischen den beiden Familienmitgliedern auftraten. Für die Dokumentation konnte das ZDF Interviews mit Wolfgang Joop selbst sowie dessen Ehemann Edwin Lemberg und seiner Ex-Ehefrau Karin Joop-Metz organisieren, um genauere Einblicke in die Unternehmensgeschichte zu erhalten.Bei Deichmann hingegen wird unter anderem auf die hohen ethischen Ansprüche eingegangen, denen sich die Inhaberfamilie aufgrund ihrer christlichen Grundsätze verpflichtete. Außerdem werden schwierige politische und wirtschaftliche Herausforderungen aufgezeigt, ebenso wie Anfechtungen, mit denen das Unternehmen zu kämpfen hat. Hier konnte der Geschäftsführer Heinrich Deichmann sowie Vertraute seines Vaters Heinz-Horst Deichmann für ein Interview gewonnen werden und kommentieren ebenfalls noch unveröffentlichte Dokumente und Aufnahmen aus dem Archiv der Familie.Zuletzt wirft die Doku-Reihe einen Blick auf die Parfümmarke 4711 und der über 200 Jahre langen Unternehmensgeschichte. Die Marke war zu Zeiten des Wirtschaftswunders ein bekanntes Symbol für „Made in Germany“, aber musste sich ebenso durch schwierige Zeiten kämpfen. Dies war beispielsweise der Fall als zwei Cousins der Familie das Unternehmen leiteten, die durch ihre Rivalitäten der Firma schadeten, was letztendlich zum Verkauf dieser führte. Die Folge gibt einen Einblick in bislang unveröffentlichte Familiendokumente und enthüllt die wahren Gründe für den letztlichen Verkauf des Konzerns.