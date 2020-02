ProSieben zeigt Free-TV Premiere des Erfolgsfilms «Wonder Woman»

Film-Check

Am Sonntagabend macht Adam Sandler in «Kindsköpfe 2» mit seinen Freunden die Stadt unsicher. Parallel dazu kämpft Mark Wahlberg nach einem Unglück um sein Leben. Doch welcher Film ist der Beste?

«Deepwater Horizon», Sat. 1, 20.15 Uhr

«Kindsköpfe 2», RTLZWEI, 20.15 Uhr

«Wonder Woman», ProSieben, 20.15 Uhr

Actioner mit Mark Wahlberg und Kurt Russell - basierend auf wahren Begebenheiten: Im Golf von Mexiko liegt die Bohrinsel Deepwater Horizon, von der aus das Macondo-Ölfeld erschlossen werden soll, um über 100 Millionen Barrel Öl zu fördern. Dabei kommt es jedoch zu einer folgenschweren Explosion. Während das Team um die Chef-Techniker Mike Williams und Jimmy Harrell auf der Plattform ums Überleben kämpft, entfaltet sich ein Unglück mit katastrophalen Ausmaßen für die Umwelt... Hier geht es zu unserer Quotenmeter.de Kritik von «Deepwater Horizon». Ex-Hollywood-Star Lenny ist mit seiner Familie in seine alte Heimatstadt zurückgezogen, um den Kindern ein normales Leben zu ermöglichen. Dort warten bereits seine Freunde aus Highschool-Tagen auf ihn, um die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen und gemeinsam mit ihm die Stadt unsicher zu machen. Als sie mit einer streitsüchtigen Highschool-Gang aneinander geraten, hat das ungeahnte Folgen.Frauenpower aus dem DC-Universum: Diana ist die Tochter der Amazonenkönigin. Heimlich erlernt sie die Kampfkunst, welche sie schon bald unter Beweis stellen muss, denn in der Welt der Menschen herrscht Krieg. Dort kämpft Diana als Wonder Woman an der Seite des tapferen Doppelagenten Steve und entdeckt ihre übermenschlichen Kräfte. Wonder Womans Glaube an die Menschlichkeit ist unerschütterlich und doch stellt sich ihr bald die Frage: Wer ist Freund und wer ist Feind? Hier kommt ihr zu unserer Quotenmeter.de-Kritik zum Film. «Kindsköpfe 2» überzeugte weder die Kritiker, noch die Zuschauer und ist somit klarer Verlierer unseres Blockbuster Battles. Bei den beiden anderen Filmen sieht das allerdings anders aus. Mit «Deepwater Horizon» und Mark Wahlberg in der Hauptrolle kam im Jahr 2016 ein richtig guter Film in die Kinos. Mit 27 Punkten geht dieser als zweiter Platz aus unserem Battle hervor und ist für alle Drama- und Katastrophen-Fans ein Muss. Für Science-Fiction- und DC-Anhänger ist «Wonder Woman» unsere Sehempfehlung am Sonntagabend. Dort kämpft Gal Gadot als die Tochter der Amazonenkönigin an der Seite der Menschen. Mit 31 Punkten gewinnt dieser Film das Blockbuster Battle am Sonntagabend.