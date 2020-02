Primetime-Check

Mit welchen Werten gewann «DSDS» den Abend in der Zielgruppe? Was konnte die Konkurrenz der RTL-Castingshow entgegenhalten?

RTL hat die meisten jüngeren Zuschauer angelockt:erreichte mit einem neuen Casting 1,43 Millionen 14- bis 49-Jährige, daraus resultierten 18,2 Prozent Marktanteil. 3,43 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen ab 20.15 Uhr zu. Die meisten älteren Zuschauer hatte das ZDF mitauf seiner Seite: 6,62 Millionen Menschen ab drei Jahren wollten den neuesten Kriminalfall sehen, das mündete in hervorragende 21,8 Prozent Marktanteil. Gute 8,7 Prozent gab es beim jungen Publikum zu holen. Das Erste hat mit einer Komödie gepunktet:brachte es dort auf 5,06 Millionen Zuseher, 16,7 Prozent Marktanteil sprangen somit heraus. 7,8 Prozent standen bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche.war stärkster Verfolger von RTL: 16,1 Prozent Marktanteil hat das Duell zwischen Frank Rosin und Mario Basler geholt, 1,12 Millionen Jüngere waren mit von der Partie. Insgesamt belief sich die Zuschauerzahl auf 1,96 Millionen. Der Abend bei Sat.1 begann blass:krebste zunächst bei mageren 7,3 Prozent Marktanteil herum,steigerte sich später dann auf gute 10,2 Prozent. Zuerst lag die Reichweite bei 0,91 Millionen, dann bei 0,75 Millionen. Mit einem Kult-Film hat RTLZWEI überzeugt:verzeichnete hier 7,3 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. 0,93 Millionen Zuschauer waren insgesamt dafür zu haben, damit hat RTLZWEI also minimal mehr Zuseher gehabt als Sat.1.Bei Kabel Eins enttäuschten die US-Serien:blieb bei 3,8 und 3,7 Prozent Marktanteil hängen,performte angesichts von 3,4 sowie 3,6 Prozent ebenfalls schlecht. Maximal 0,80 Millionen Zuschauer verfolgten die Wiederholungen. VOX probierte sich an einer neuen XXL-Dokumentation, hatte quotenmäßig aber keinen Erfolg damit.sahen 0,60 Millionen Menschen ab drei Jahren, bei den 14- bis 49-Jährigen gab es nicht mehr als 5,2 Prozent Marktanteil zu holen.