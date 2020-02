ZDF gewinnt Film-Duell gegen Das Erste: «Ein starkes Team» räumt ab

Quotennews

Über sechseinhalb Millionen Zuschauer bescherten dem ZDF den Tagessieg beim Gesamtpublikum, dem Krimi «Ein starkes Team» sei Dank. Das Erste hat trotzdem mit einer Komödie gepunktet.

Mit dem Krimihat das ZDF mal wieder die meisten älteren Zuschauer erreicht: 6,62 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen sich am Samstag die neue Folge „Parkplatz bitte sauber halten“ an. Jammern auf hohem Niveau: Damit gelang ein Sprung über die Sieben-Millionenmarke anders als im Januar nicht mehr.Trotzdem fiel der Marktanteil mit 21,8 Prozent hervorragend aus, das waren sogar 0,3 Prozentpunkte mehr als vor einem Monat. Bei den jungen Zuschauern blieb die Krimireihe stabil: 0,69 Millionen 14- bis 49-jährige Zuseher entsprachen 8,7 Prozent Marktanteil, zuletzt lag die Quote bei 8,8 Prozent.Das Erste setzte zur besten Sendezeit ebenfalls auf einen Film. Die Komödiehatte zwar das Nachsehen gegenüber der ZDF-Ermittler, mit 5,06 Millionen Zuschauern und 16,7 Prozent Marktanteil lief es dennoch sehr erfreulich für die Produktion. 0,62 Millionen Jüngere führten zu einer Quote in Höhe von 7,8 Prozent.hat im Anschluss weniger gepunktet, die Gesamtreichweite krachte auf 2,70 Millionen und der dazugehörige Marktanteil auf 10,4 Prozent. Im Zweiten ging es nach 21.45 Uhr ebenfalls steil bergab:stürzte mit einer Wiederholung auf 13,0 Prozent Marktanteil, die Zuschauerzahl sackte auf 3,55 Millionen.