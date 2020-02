Die Roboter kommen: Künstliche Intelligenz moderiert die «Kulturzeit»

TV-News

Roboter Pepper wird zum TV-Pionier: Er führt als erster seiner Art durch die 3sat-Sendung «Kulturzeit».

Mehr von Pepper Roboter Pepper ist auch im ZDF zu sehen, und zwar im Dokumentarfilm «Hi, AI - Liebesgeschichten aus der Zukunft», der am Montag, den 3. Februar 2020, um Mitternacht läuft. Schon ab Sonntag, 2. Februar 2020, 10.00 Uhr, ist er 30 Tage lang in der ZDFmediathek zu finden.

Ein kleiner Schritt für, doch ein großer Schritt für die Roboterheit? Wer weiß, wer weiß: Am Freitag, den 7. Februar, kommt es bei 3sat zu einem Debüt in der deutschen Geschichte des Kulturfernsehens. Denn dann führt ab 19.20 Uhr erstmals ein Roboter durch die «Kulturzeit». Der programmierte Pionier hört auf den Namen Pepper und ist 1,20 m groß. Seine Moderations-Gehversuche werden unterstützt durch die bewährte Moderatorin Cécile Schortmann.Das Thema dieser Sonderausgabe der «Kulturzeit» lautet passenderweise "Die Roboter kommen!", und als Gast im Studio begrüßen Pepper und Cécile Schortmann den Philosophen Prof. Dr. Markus Gabriel.Die Beitragsthemen der Ausgabe lauten im Detail "Unterwegs zu den intelligentesten Robotern" (ein Kamerateam reist darin nach Japan, wo Hiroshi Ishiguro Roboter erschafft, die uns Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen), "Kunst und KI" (es geht um KI, die malen, komponieren oder schreiben) und "Außer Kontrolle". Darin geht es um die Fallstricke intelligenter Maschinen: Sie können Vorhersagen generieren, die in den meisten Fällen aber nicht 100 Prozent richtig sind. Wer trägt die Verantwortung, wenn eine Maschine falsch entscheidet? Und wer schreibt die Regeln für die sozialen Medien?