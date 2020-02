Vor dem «Pastewka»-Finale

Quotenmeter.FM

Fabian Riedner und Sidney Schering stimmen sich auf die letzte Staffel der Amazon-Serie ein.

Am Freitag, den 7. Februar 2020, veröffentlicht der Streamingdienst von Amazon die zehnte und letzte Staffel der deutschen Sitcom «Pastewka». In der dritten Amazon-Staffel sind erneut Bastian Pastewka, Sonsee Neu, Matthias Matschke, Cristian do Rego, Sabine Vitua und Bettina Lamprecht in tragenden Rollen zu sehen. Das Ensemble ergänzt Dietrich Hollinderbäumer, der auch weiterhin Bastians und Hagens Vater verkörpert.In dieser Ausgabe von Quotenmeter.FM rekapitulieren Fabian Riedner und Sidney Schering die Geschichte der Serie «Pastewka». Das Format hat inzwischen 15 Jahre auf dem Buckel und hat die Veränderungen der Zeit mitgemacht. In den ersten Folgen ist Pastewka beispielsweise neidisch auf den Kollegen Hugo Egon Balder, weil dieser einen Flachbildschirm besitzt.Gegenstand der Diskussion ist zudem die achte Staffel, die mit dem Sitcom-Genre bricht und ernste Töne in die sonst sehr schräge Serie bringt. Auch die neunte Season, die von einigen Zuschauern wieder als schwächerer Stoff betitelt wird, ist ein Thema.