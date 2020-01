Verfilmung des Romanerfolgs «Wreckage» bei ABC

US-Fernsehen

Das Drama der amerikanischen Schriftstellerin Emily Bleeker über einen Flugzeugabsturz wird zum Drehbuch.

Das US-amerikanische Fernseh-Netzwerk ABC Studios hat eine neue Verfilmung in Auftrag gegeben. Der 2015 veröffentlichteRoman der Autorin Emily Bleeker wird von Jacquie Walters, die schon für Serien wie «Abby’s», «The Kicks», «Das geheimnisvolle Kochbuch» und «Dorothy und der Zauberer von Oz» geschrieben hat, in ein Drehbuch verwandelt. Außerdem wurde sie als Co-Produzentin beauftragt, während Marc Webb als Regisseur und Produzent engagiert ist. Bekannt wurde dieser durch seine Regie bei Serien wie «Limitless», «Instinct», «The Code» oder «Crazy Ex-Girlfriend». Auch die Serien «Why Women Kill» bei CBS All Access und «The Society» bei Netflix entstanden unter seiner Leitung, ebenso wie der Film «(500) Days of Summer» und die beiden «The Amazing Spider-Man»-Filme.Protagonistin des Buchs ist Lilian Linden, die an der Öffentlichkeit wie eine tapfere Überlebende eines Flugzeugabsturzes ausschaut. Aber sie lügt nicht nur ihre Freunde und Familie darüber an, was wirklich in den fast vier Jahren auf einer verlassenen Insel im Südpazifik vorgefallen ist. Nur sie und ihr Begleiter Dave Hall konnten von einem Hubschrauber gerettet werden und stehen seitdem im Mittelpunkt der Medien.Da sie nicht über das Vorgefallene reden können, lügen sie alle an und kehren in ihr Leben und zu ihren Familien zurück. Doch die Journalistin Genevieve Randall ahnt, dass an der Geschichte etwas faul ist und gibt nicht auf, bis sie die Wahrheit ans Licht bringt – ganz egal wie viele Leben sie damit zerstört.