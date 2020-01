CBS stimmt Fans auf Super Bowl ein und holt Abendsieg

US-Quoten

Die Sondersendung, die sich um die besten Super Bowl-Werbungen drehte, erzielte starke Ergebnisse, was «Criminal Minds» im Nachlauf ordentlich ankurbelte. Andernorts war das Thema Harry und Meghan präsent.

US-Quotenübersicht CBS: 5,82 Mio. (4%)

NBC: 4,25 Mio. (3%)

ABC: 3,12 Mio. (3%)

FOX: 2,54 Mio. (2%)

The CW: 0,69 Mio. (1%) Durchschnittswerte der Primetime: ab 2 J. (18-49)

Der klare Tagessieger war am Mittwochabend das Network CBS, das zu Beginn der Primetime die Fans auf den am Sonntag stattfindenden Super Bowl einstimmte undausstrahlte. Die Sondersendung unterhielt 7,15 Millionen Zuschauer und erreichte einen Markanteil in der Zielgruppe von guten fünf Prozent. Angetrieben vom starken Vorlauf verzeichneteab 21 Uhr ebenfalls fünf Prozent der 18- bis 49-Jährigen. Insgesamt verfolgten die Krimi-Serie 5,88 Millionen Anhänger, was der beste Wert der aktuellen Staffel ist.verbuchte im Anschluss ebenfalls mehr Zuschauer als gewohnt. Eine Reichweitensteigerung von mehr als einer Million Action-Fans stand auf dem Papier, was für vier Prozent bei den Jungen sorgte. Damit ist die 13. Folge die zweitbeste der dritten Staffel.Knapp unterhalb der Vier-Millionen-Marke kamins Ziel. Insgesamt schalteten 3,98 Millionen Comedy-Fans die schräge Familie aus den 80er Jahren ein. In der Zielgruppe lautete das Ergebnis wie eine Woche zuvor fünf Prozentpunkte. Für den Spin-Offging es dagegen in der werberelevanten Gruppe nach zuletzt vier Prozent wieder runter auf die üblichen drei. Auch die Reichweite lag mit 2,90 Millionen Sehern auf schwachem Niveau. Um 21 Uhr präsentierte ABC eine alte Folge, die den Markanteil konstant bei drei Prozent hielt. Und auch beiblieb es bei den drei Punkten. Die Reichweite betrug nahezu denselben Wert wie in der Vorwoche, 2,42 Millionen. Zum Abschluss gab es noch eine Sondersendung zu Harry & Meghans Austritt aus der königlichen Familie.ergatterten ebenfalls drei Prozentpunkte bei den Klassisch-Umworbenen und 3,44 Millionen Zuseher insgesamt.Dem gleichen Thema nahm sich auch FOX an, strahlte aber bereits ab 20 Uhr seine Sondersendung aus.erzielte für den Sender ein 3,31-millionenköpifges Publikum und sorgte für drei Prozent bei den Jüngeren. Im Anschluss präsentierte FOX seinen Zuschauern noch ein Re-Run von. Für die Sitcom mit Tim Allen fiel die relative Sehbeteiligung um einen Punkt auf zwei Prozent. The CW setzte auf Neuware in Form vonund, die allerdings nur jeweils auf einen Punkt bei den Werberelevanten kamen. Die Reichweite belief sich auf 0,74 respektive 0,64 Millionen Fans.NBC zeigte den gesamten Abend über lediglich Wiederholungen der Chicago-Reihe, wobeiundeinen Zielgruppenanteil von jeweils drei Prozent erreichten.