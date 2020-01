«Mein bester Streich»: Fortführung auf einem unrühmlichen Sendeplatz

TV-News

Aus der Primetime am Samstag mach den Sonntagnachmittag: «Mein bester Streich» wird versendet.

Mit Versteckte-Kamera-Formaten hat ProSieben einfach kein Quotenglück. Egal, ob «Prankenstein» oder zuletzt, die Quoten stimmen einfach nicht. Im Frühjahr 2019 startete «Mein bester Streich. Prominent & Reingelegt» am Samstag, den 13. April, zur besten Sendezeit mit mäßigen 1,11 Millionen Fernsehenden und ebenfalls mäßigen 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Am 7. September 2019 krachte die zweite Ausgabe, ebenfalls zur Primetime am Samstag, auf magere 0,69 Millionen und 5,8 Prozent. Insofern stellte sich die Frage, wie ProSieben mit der bereits fertig produzierten, dritten Ausgabe des Streiche-Formats umgeht. Nun zeigt sich die wenig rühmliche Antwort:Die dritte Folge «Mein bester Streich» wird an einem Sonntagnachmittag versendet. Genauer gesagt am 16. Februar 2020 ab 15 Uhr. Davor zeigt ProSieben zwei Wiederholungen mit Palina Rojinski, nämlich erst ab 13.10 Uhr «Inside LA – Unterwegs mit Palina» von 2015 und dann ab 14.05 Uhr «Offline – Palina World Wide Weg» von 2014.Am selben Tag zeigt ProSieben ab 20.15 Uhr. Die episodenhafte Kinokomödie feierte vergangenes Jahr im Mai bei Sat.1 ihre Free-TV-Premiere, und das mit großem Erfolg – bei den Umworbenen waren starke 12,7 Prozent Marktanteil drin. Am 21. Februar bestückt ProSieben die Freitags-Primetime dann mit der Free-TV-Premiere des von der Kritik sehr positiv besprochenen, an den Kinokassen aber untergegangenen Action-Dramasmit Josh Brolin und Miles Teller.