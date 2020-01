Billie Eilish tritt bei den Oscars auf

Oscar-News

Auch Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot und Kelly Marie Tran werden bei den 92. Academy Awards die Bühne betreten.

Popstar Billie Eilish hat einen Lauf: Die 18-Jährige wurde kürzlich als Interpretin des nächsten «James Bond»-Films enthüllt ( mehr dazu ), vergangenen Sonntag gewann sie wiederum fünf Grammy Awards. Und als nächstes betritt Billie Eilish die Welt der Academy Awards: Wie die Academy of Motion Picture Arts & Sciences bekannt gegeben hat, wird Billie Eilish während der 92. Oscar-Verleihung auftreten und eine "besondere Performance" abgeben. Welches Lied sie singen wird, ist bislang nicht bekannt.Die 92. Academy Awards finden ohne feste Moderation statt, stattdessen werden sich zahlreiche Laudatorinnen und Laudatoren die Bälle zuspielen müssen. Elton John, Idina Menzel, Randy Newman, Chrissy Metz und Cynthia Erivo werden die nominierten Lieder in der Kategorie "Bester Song" zum Besten geben.Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King und Rami Malek werden in den Schauspielkategorien die Laudatio halten. Außerdem hat die Academy «Joker»-Schauspielerin Zazie Beetz, «Little Women»-Nebendarsteller Timothée Chalamet, Will Ferrell, Gal Gadot, Mindy Kaling, Julia Louis-Dreyfus, «Hamilton»-Schöpfer Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Hulk-Darsteller Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran und Kristen Wiig als Präsentatorinnen und Präsentatoren der Oscar-Zeremonie enthüllt.