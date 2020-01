«Sakrileg» als Serie? NBC bestellt Pilotfilm

US-Fernsehen

Der Unterhaltungssender NBC angelte sich die Rechte der Dan-Brown-Serie.

Anfang des Jahrtausends erreichte Dan Brown mit seinen Büchern große Aufmerksamkeit, die Stoffe „Sakrileg“ und Co. waren Beststeller und wurden mit Tom Hanks verfilmt. Inzwischen ist der Hype abgeflacht, allerdings haben die Verantwortlichen nun ein neues Projekt in der Pipeline. NBC bestellte nun den Pilotfilm zur neuen Serie «Langdon», die auf Browns Buch „Das verlorene Symbol“ und früheren Büchern basiert.Dan Dworkin und Jay Beattie werden den Pilotfilm schreiben und produzieren. Buchautor Brown wird zusammen mit Ron Howard, Brian Grazer, Anna Culp und Samie Falvey von Imagine Television, die ebenfalls als Produzenten tätig sind, die Produktion leiten. CBS Television Studios und Universal Television werden produzieren.Sollte den Verantwortlichen nicht der Coup gelingen, Tom Hanks zu verpflichten, würde die Romanfigur Robert Langdon erstmals von einem anderen Schauspieler verkörpert werden. Film-Produzent Ron Howard führte bei allen drei Filmen Regie und wird nun ebenfalls am Projekt beteiligt. «Longdon» ist bereits die sechste Pilotarbeit für NBC, die man für die kommende TV-Season plant.