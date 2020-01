Comedy Central jubelt über «Modern Family»

Quotennews

Gejubelt hat am Mittwochmorgen deutscher Zeit auch Alexander Zverev. Mit seinem Sieg über Stan Wawrinka, zu sehen bei Eurosport, zog er erstmals ins Halbfinale der Australien Open ein.

Eigentlich giltals deutscher Geheim-Tipp: Einst im Programm von Nitro nie mit guten Quoten gesegnet, hat die Serie ihr Publikum über Streaming-Dienste gefunden. Aber bei Weitem nicht nur: Denn der lineare Free-TV-Sender Comedy Central , der zur Zeit die zehnte Staffel um 20 Uhr abends zeigt, kann mit den Werten sehr zufrieden sein. Folge 18 der zehnten Staffel holte am Mittwoch gute 1,1 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 0,09 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Insgesamt kam die knapp halbstündige US-Comedy-Produktion auf 0,12 Millionen Zuschauer. Dem Sender Comedy Central bescherte sie daher 0,4 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren.Stark unterwegs ist derweil der deutsche Tennis-Profi Alexander Zverev. Nach seinen schwachen Leistungen beim ATP Cup Anfang Januar zog er nun erstmals in seiner Karriere ins Halbfinale der Australien Open ein. Die „AO“, wie sie genannt werden, sind eines der vier großen Grand-Slam-Turniere im Tennis-Jahr. Zverev besiegte am Mittwoch Stan Wawrinka in vier Sätzen.Eurosport übertrug die Partie live – sie startete deutscher Zeit nachts und endete gegen 7.30 Uhr. Die Quoten der Eurosport-Übertragung lagen zum Zeitpunkt dieser Artikelveröffentlichung aber noch nicht vor und werden so schnell als möglich nachgereicht.