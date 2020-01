«Clarissa»: Rückkehr der Jugendserie liegt auf Eis

US-Fernsehen

Die Fortsetzung von «Clarissa» befindet sich noch immer dort, wo sie sich 2018 befand: Im groben Planungsstadium.

Der Cast der Originalserie Melissa Joan Hart

Jason Zimbler

Elizabeth Hess

Joe O'Connor

Sean O'Neal

2018 wurde bekannt, dass Nickelodeon an einem Comeback seiner 1990er-Jugendseriearbeitet. Seither wurde es ruhig um die geplante Rückkehr der im Original «Clarissa Explains It All» betitelten Serie – und das hatte einen Grund: Wie «Clarissa»-Hauptdarstellerin Melissa Joan Hart (die später mit «Sabrina – total verhext» einen noch größeren Erfolg feiern sollte) gegenüber 'TV Guide' verrät, kam das Projekt in der Entwicklungsphase partout nicht vorwärts.Sie lässt sich über die angedachte «Clarissa»-Fortsetzung zitieren: "Sie liegt noch immer auf Eis. Ich weiß echt nicht, was mit ihr noch passieren wird." Hart drückte zudem ihre Hoffnung aus, dass das «Clarissa»-Revival noch konkretere Formen annimmt, doch es sieht wohl so aus, als sollten «Clarissa»-Fans besser noch nicht die Luft anhalten.Die neuen Folgen sollten davon erzählen, wie die mittlerweile selber den Stress des Elternseins durchlaufende Clarissa Darling mit ihrem Nachwuchs umgeht. Die ursprüngliche «Clarissa»-Serie brachte es auf 65 Episoden, die sich über fünf Staffeln erstreckt haben, und die mit Illusionsbrechungen, kleinen, surrealen Sketcheinlagen und dramatischen Zwischentönen von typischen Pubertätssorgen berichteten.