FX: Sender bringt Matthew McConaughey und «True Dectective»-Schöpfer zusammen

US-Fernsehen

Das Disney-Unternehmen für härtere Stoffe arbeitet an einer Serie, in der der Produzenten und Darsteller von «True Detective» wieder zusammen kommen.

Von den Autor von «True Detective», Nic Pizzolatto, kommt eine neue Serie für den Kabelsender FX, die den Titel «Redeemer» trägt. Matthew McConaughey, der genauso wie Pizzolatto an der HBO-Serie «True Detective» mitwirkte, wird die Hauptrolle übernehmen und gleichzeitig als Produzent auftreten. Zudem schloss der Autor einen Gesamtvertrag mit Fox 21 Television Studios und FX Productions, während McConaughey einen First-Look-Kontrakt mit FX Productions unterzeichnete. Pizzolatto war zuvor exklusiv an den Pay-TV-Sender HBO gebunden.„Wir freuen uns, unsere kreative Partnerschaft mit Nic Pizzolatto und Matthew McConaughey mit «Redeemer» zu beginnen, die zum ersten Mal seit der ersten Staffel von HBOs «True Detective» wieder zusammen sind“, sagte FX Entertainment-Präsident Eric Schrier. „Wir sind auch unglaublich aufgeregt über unseren Gesamtvertrag mit Nic und freuen uns darauf, neue Projekte mit ihm und unseren Partnern, den Fox 21 Television Studios zu entwickeln, und wir freuen uns ebenso darauf, Projekte mit Matthew McConaughey im Rahmen seines First-Look-Deals mit FXP zu entwickeln.“«Redeemer» basiert auf Patrick Colemans Debütroman „The Churchgoer“, der in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Die Serie handelt von einem ehemaligen Minister, der zum Sicherheitsbeamten wurde, dessen Suche nach einer vermissten Frau in Texas zu einer korrupten und kriminellen Verschwörung führt. „Ich bin sehr aufgeregt über die Gelegenheit, wieder mit Matthew zusammenzuarbeiten, und bin wirklich dankbar und begeistert, die Chance zu haben, neue Shows für Fox 21 und FX zu produzierten“, sagte Pizzolatto.