Nora-Tschirner-Serie: TNT Comedy bestellt «The Mopes» von UFA Fiction

Christian Zübert führt Regie, die Bücher kommen von Ipek Zübert.

„ Psychische Erkrankungen sind ein relevantes Thema, dem wir in «The Mopes» Raum geben: Wir nehmen sie ernst, aber auch auseinander. Denn Comedy kann Tabus auf ganz eigene Art begegnen und eröffnet so die Möglichkeit über Humor Berührungsängste abzubauen. ” Anke Greifeneder, Vice President Original Productions der TNT-Sender in EMEA

Der zu Turner gehörende Sender TNT Comedy («Andere Eltern») lässt eine weitere deutsche Comedy-Serie produzieren. Diese kommt aus dem Hause UFA Fiction und ist mit Nora Tschirner («Tatort» Weimer) in tragender Rolle besetzt. Im Fokus steht dabei ein gesellschaftlich relevantes Thema, erklärt Anke Greifeneder, Vice President Original Productions der TNT-Sender. Was passiert in der Serie? Singer-Songwriter Mat ist einigermaßen erfolgreich, einigermaßen glücklich vergeben und mit seinem Leben einigermaßen zufrieden. Monika (Nora Tschirner) ist effizient, organisiert und steht kurz vor einer Beförderung. Als die beiden aufeinander treffen, geraten ihre Welten jedoch aus den Fugen, denn Monika ist eine mittelgradige Depression – und zwar die von Mat. Während der Musiker glaubt, die neue Frau in seinem Leben zu halluzinieren und versucht, Monika schnellstmöglich loszuwerden, fürchtet diese um ihren Status: Dass ein Fall sie sehen kann, ist bedenklich – sie ist schließlich keine Schizophrenie!Konzept und Bücher zu «The Mopes» stammen von Ipek Zübert („«Bruder – Schwarze Macht»), Regie wird Christian Zübert («Arthurs Gesetz», «Bad Banks») führen. Gedreht werden soll nach aktuellen Planungen im kommenden Sommer. Nataly Kudiabor, Produzentin UFA Fiction: „Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit mit TNT Comedy und den phantastischen Kreativen vor und hinter der Kamera. Mit «The Mopes» eröffnet uns Ipek Zübert erzählerisch ganz neue Möglichkeiten, da wir in der Serie erstmals die Perspektive einer Erkrankung einnehmen und dazu noch ihre ganze Welt mit erzählen.“Die Serie soll zunächst aus sechs halbstündigen Episoden bestehen. Ein Sendetermin für das Format steht natürlich noch nicht fest.