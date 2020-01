Handball überzeugt bei One, Biathlon im Ersten

Quotennews

Das Erste darf auf einen starken Samstag zurückblicken und hat dies vor allem den zahlreichen Sport-Übertragungen zu verdanken. One profitierte unterdessen vom kurzfristig abgegebenen Handball-EM-Spiel.

Weil Das Erste am Samstag über Stunden hinweg Wintersport im Programm hatte, schaffte es das"nur" zu One. Durch den Senderwechsel zum deutlich kleineren Angebot gingen der Übertragung erwartungsgemäß viele Zuschauer verloren, mit einer Reichweite von 1,20 Millionen Zuschauern dürfen die Senderverantwortlichen aber dennoch sehr zufrieden sein. Damit sicherte sich One am Nachmittag gegen 16 Uhr starke Marktanteile von 6,6 Prozent bei allen und 5,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich zugleich sehr viel mehr Menschen für denim Ersten interessierten. Genau genommen erreichte die Mixed Staffel ab 15 Uhr starke 4,41 Millionen Zuschauer, die dem Ersten herausragende 26,6 Prozent Marktanteil bescherten. Selbst bei den Jüngeren lief es mit 14,5 Prozent weit über Senderschnitt. Aus Quotensicht war es für Das Erste also zumindest nicht die falsche Wahl, Wintersport statt Handball auszustrahlen.Gefragt war am Samstag schließlich auch noch König Fußball, diemit den Berichten zum 19. Bundesliga-Spieltag erreichte am Vorabend des Ersten 4,78 Millionen Zuschauer und beachtliche 19,4 Prozent Marktanteil.im ZDF blieb am späteren Abend von vergleichbaren Quoten weit entfernt, sicherte sich in Konkurrenz zum Dschungelfinale aber immerhin zwei Millionen Zuschauer und eine knapp zweistellige Quote von 10,3 Prozent.